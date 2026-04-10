Trump met en garde l’Iran contre tout péage dans le détroit d’Ormuz

« Selon certaines informations, l’Iran imposerait des droits de passage aux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz – Il vaudrait mieux qu’ils ne le fassent pas et, s’ils le font, ils feraient mieux d’arrêter tout de suite ! », a indiqué M. Trump dans un message publié jeudi sur son réseau Truth Social.

Par ailleurs, le président américain s’est dit « très optimiste » de conclure un accord de paix avec l’Iran avant des négociations clés au Pakistan ce weekend. « Ils acceptent tout ce qu’ils doivent accepter. N’oubliez pas qu’ils ont été vaincus », a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique avec la chaîne NBC News, faisant référence aux responsables iraniens.

« Ils s’expriment très différemment lors des réunions par rapport à ce qu’ils disent à la presse. Ils sont beaucoup plus raisonnables », a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Une délégation américaine conduite par le vice-président JD Vance se rendra au Pakistan pour des discussions samedi sur l’Iran. La délégation comprend l’émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président Trump.

Mercredi, le chef de l’exécutif américain avait indiqué que les négociations porteraient également sur des questions financières et commerciales, notamment la question des droits de douane et les sanctions contre l’Iran.