 Trump « très optimiste » de conclure un accord de paix avec l’Iran

« Ils acceptent tout ce qu’ils doivent accepter. N’oubliez pas qu’ils ont été vaincus », a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique avec la chaîne NBC News, faisant référence aux responsables iraniens.

« Ils s’expriment très différemment lors des réunions par rapport à ce qu’ils disent à la presse. Ils sont beaucoup plus raisonnables », a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Evoquant la poursuite de la campagne israélienne au Liban, Donald Trump a confirmé s’être entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi et avoir plaidé la retenue.

Le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l’Iran, entré jeudi dans sa deuxième journée, a apporté une accalmie, sans bombardement signalé en Iran ou dans le Golfe, après cinq semaines de guerre.

La Maison Blanche avait annoncé mercredi que le vice-président des Etats-Unis, JD Vance, conduira une délégation américaine au Pakistan pour des discussions samedi sur l’Iran.

« L’émissaire spécial Steve Witkoff ainsi que Jared Kushner » gendre du président Donald Trump, prendront part à ces discussions, avait indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d’un point presse.

Le président Trump avait indiqué mercredi que les négociations avec Téhéran porteraient également sur des questions financières et commerciales, notamment la question des droits de douane et les sanctions contre l’Iran.