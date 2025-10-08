Coup d’envoi à Dakhla de la 15è édition du « Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup »

Le Coup d’envoi de la 15è édition du « Championnat de SAR Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup », organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné mercredi à Foum Labouir à Dakhla.

Organisée du 8 au 12 octobre, cette édition qui constitue une étape majeure du circuit mondial, connaît la participation de plus de cinquante riders et rideuses parmi les mieux classés au monde, représentant notamment l’Australie, l’Italie, la France, le Brésil, la Suisse, l’Allemagne, le Cap-Vert et le Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Association Lagon Dakhla, co-organisatrice du Championnat, Laila Ouachi a exprimé sa « fierté de voir quatre Marocains prendre part à cette compétition internationale », qui réunit les 40 meilleurs champions du monde, notant que 14 pays seront représentés lors de cette manifestation sportive, qui se déroulera sur les vagues de la plage Foum Labouir à Dakhla.

Elle a ajouté que l’objectif est de permettre aux compétiteurs marocains d’atteindre un niveau élevé pour participer au tour mondial.

Depuis 15 ans, le Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan contribue au développement touristique de la ville, fondé notamment sur le kitesurf et les sports de glisse, a rappelé la présidente de l’Association Lagon Dakhla, soulignant que cette dynamique a permis à la ville de s’imposer comme une vraie capitale de cette niche touristique, attirant chaque année des milliers de passionnés venus du monde entier pour naviguer sur la lagune.

Le coup d’envoi de cette compétition a été donné par M. Abdelrazak El Kourji, secrétaire général de la Wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, en présence d’élus locaux, des partenaires et des représentants des instances régionales et des autorités locales.