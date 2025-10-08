L’Égypte se qualifie à la Coupe du Monde 2026

L’Égypte s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 le 8 octobre 2025 au Stade Larbi Zaouli de Casablanca en battant Djibouti 3-0, avec un doublé de Mohamed Salah et un but d’Ibrahim Adel, officialisant la première place de son groupe A avec 23 points, devant le Burkina Faso à 18 points.

L’Égypte termine leader de son groupe A avec 23 points après cette victoire devant le Burkina Faso 18 points. Avec un seul match à jouer pour le Burkina Faso, l’écart de cinq points est infranchissable, assurant la première place des Pharaons et leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce sera la 4ème participation de l’Égypte après 1934, 1990 et 2018.

Pour l’instant, deux équipes africaines sont officiellement qualifiées : le Maroc, premier du groupe E, et la Tunisie, première du groupe H. Sept places directes sont encore à pourvoir parmi les sept groupes encore en lice, les quatre meilleurs deuxièmes jouant des barrages continentaux en novembre 2025 pour une place supplémentaire en playoffs interconfédéraux.

