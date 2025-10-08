L’Égypte se qualifie à la Coupe du Monde 2026
L’Égypte s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 le 8 octobre 2025 au Stade Larbi Zaouli de Casablanca en battant Djibouti 3-0, avec un doublé de Mohamed Salah et un but d’Ibrahim Adel, officialisant la première place de son groupe A avec 23 points, devant le Burkina Faso à 18 points.
L’Égypte termine leader de son groupe A avec 23 points après cette victoire devant le Burkina Faso 18 points. Avec un seul match à jouer pour le Burkina Faso, l’écart de cinq points est infranchissable, assurant la première place des Pharaons et leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce sera la 4ème participation de l’Égypte après 1934, 1990 et 2018.
Pour l’instant, deux équipes africaines sont officiellement qualifiées : le Maroc, premier du groupe E, et la Tunisie, première du groupe H. Sept places directes sont encore à pourvoir parmi les sept groupes encore en lice, les quatre meilleurs deuxièmes jouant des barrages continentaux en novembre 2025 pour une place supplémentaire en playoffs interconfédéraux.
Parmi les équipes non encore qualifiées:
- Le Sénégal est en tête du groupe B devant la RD Congo, les Lions de la Terranga seraient automatiquement qualifiés en cas de victoire contre le Soudan du Sud le 10 octobre, tant est que la RD Congo ne gagne pas son prochain match contre le Soudan le 14 octobre.
- Le groupe C est le groupe avec le plus de suspens, le Bénin et l’Afrique du Sud dominent avec 14 points chacun, devant le Nigéria et le Rwanda avec 11 points.
- Le Cap-Vert domine pour l’instant son groupe D, mais est condamné à devoir remporter son dernier match contre l’Eswatini le 13 octobre, ayant échoué à briguer sa qualification aujourd’hui après son nul contre la Libye.
- Dans le groupe F, la Côte d’Ivoire et le Gabon se partagent encore le gateau avec encore deux journées.
- L’Algérie domine le groupe G devant l’Ouganda, les Fennecs se qualifieront le 9 octobre en cas de victoire contre la Somalie.
- Concernant le Ghana, celui-ci est quasiment qualifié après sa victoire contre la Centrafrique 5 à 0 le 8 octobre. En effet, la différence de buts entre le Ghana et son dauphin Madagascar étant de 8 buts, les Black Stars peuvent même se permettre le luxe d’une défaite en dernière journée.