La CGEM et le MEDEF organisent un forum économique Maroc-France à Dakhla

Les deux patronats CGEM et le MEDEF, à travers le Club des Chefs d’Entreprises France – Maroc, organisent un Forum économique de haut niveau le 9 octobre 2025 à Dakhla.

Cet évènement s’inscrit dans la continuité de la visite d’Etat, à l’invitation du Roi Mohammed VI, du Président de la République française, Emmanuel Macron au cours de laquelle il a déclaré que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Il vient également consolider les relations économiques et commerciales, déjà très fortes, entre le Maroc et la France.

Le choix de la ville de Dakhla revêt une dimension à la fois stratégique et économique. La région est une vitrine du dynamisme et du potentiel économique du Royaume du Maroc, illustré par ses investissements structurants et son ouverture régionale et continentale.

Pour les entrepreneurs français, ce rendez-vous permettra d’explorer un marché émergent alliant attractivité nationale et trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

Ce forum de haut niveau a ainsi pour objectif de renforcer les partenariats existants, d’identifier de nouvelles synergies et de consolider la coopération entre les communautés d’affaires française et marocaine.

Il permettra également aux chefs d’entreprises des deux pays d’explorer ensemble les opportunités à saisir dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, les infrastructures et la logistique, le tourisme et l’hôtellerie durable, l’agroalimentaire et la sécurité alimentaire, les services innovants et le numérique, ou encore la formation et le développement des compétences.

La rencontre s’inscrit dans une dynamique de long terme portée par la CGEM et le MEDEF. En avril 2024, un forum d’affaires à Rabat avait rassemblé plus de 300 entrepreneurs français et marocains, et permis d’établir un livre blanc, véritable feuille de route de la coopération entrepreneuriale. En octobre 2024, un second forum d’affaire s’est tenu à Rabat, en présence du Président Emmanuel Macron. Il a permis la signature d’une vingtaine d’accords économiques dans des secteurs clés tels que la finance, le dessalement, l’énergie et les nouvelles technologies.

La rencontre économique de Dakhla traduit la volonté conjointe de la CGEM et du MEDEF de contribuer au « partenariat d’exception renforcé » qui unit la France et le Maroc, et illustre aussi une ambition commune : promouvoir l’investissement, encourager l’innovation et favoriser la création de valeur ajoutée et d’emplois.