A bord de la Flottille humanitaires en route pour Gaza, « Thousand Madleens », la député LFI (France Insoumise), Farida Amrani a été interceptée par la marine israélienne dans les eaux internationales. Un appel à un rassemblement à 18:30 (Place de la république) a été lancé par LFI.

A bord de la Flottille humanitaire pour Gaza, la députée franco-marocaine Farida Amrani arrêtée par la marine israélienne

La députée franco-marocaine et vice-présidente du groupe d’amitié France–Maroc à l’Assemblée nationale, Farida Amrani, a été interceptée ce mercredi à 5:00 du matin par la marine israélienne alors qu’elle participait à la Flottille humanitaire “Thousand Madleens” à destination de Gaza.

Cette mission pacifique, partie de Catane en Sicile (Italie), transportait une aide médicale et alimentaire pour les civils de Gaza.

« Farida Amrani, engagée de longue date pour la justice et la paix, avait alerté les autorités françaises sur les risques d’interception et demandé la protection diplomatique pour les ressortissants français et binationaux embarqués », souligne un communiqué du bureau de la députée.

Selon le Groupe LFI à l’Assemblée nationale, « La marine israélienne a intercepté ce matin dans les eaux internationales 8 bateaux de la Flottille « Thousand Madleens » et le Conscience de la Freedom Flotilla Coalition qui tentaient de briser le blocus et transportaient une aide médicale et alimentaire destinée aux civils alors qu’ils se trouveraient à environ 220 km des côtes de Gaza ».

« Cet arraisonnement ainsi que la détentions de l’équipage sont illégales et représentent une nouvelle violation du droit international par le gouvernement d’extrême-droite israélien », dénonce le Groupe LFI.

Parmi les équipages (120 au total) se trouvent trois députées françaises, Farida Amrani et Alma Dufour de la France insoumise ainsi que Melissa Camara, eurodeputée écologiste.

« Nous exigeons la libération immédiate de l’ensemble des équipages, la restitution de l’aide humanitaire et la garantie du libre acheminement de l’aide vers Gaza, conformément au droit international humanitaire », indique le communiqué du Groupe LFI.

LFI demande « à Emmanuel Macron d’assurer sans délai la protection des ressortissants Français et d’intervenir auprès des autorités israéliennes pour exiger leur libération immédiate ».

Un appel à un rassemblement à 18h30 place de la République à Paris a été lancé pour exiger la libération des équipages des Flottilles humanitaires.

La députée franco-marocaine a rejoint, le 24 septembre dernier, la Flotille humanitaire visant à briser le blocus imposé à Gaza.

Les deux flottilles humanitaires en route pour Gaza, Thousand Madleens et la Sumud rassemblent plus de 50 navires avec des participants de 45 nationalités.

Avant d’embarquer, Farida Amrani avait insisté « sur le caractère strictement pacifique, légale de cette action » et rappelait que « cette mobilisation internationale vise à faire respecter le droit humanitaire et à protéger les civils ».