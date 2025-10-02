Les deux journalistes français Catherine Graciet et Eric Laurent ont été respectivement condamné en appel, ce jeudi 2 octobre, à des peines de dix et douze mois de prison avec sursis, pour tentative de chantage du Roi Mohammed VI en échange de la non-publication d’un livre.

Condamnation en appel de deux journalistes français Graciet et Laurent pour tentative de change au Roi du Maroc

La cour d’appel de Paris a condamné également les deux journalistes à 5.000 euros d’amende chacun. En première instance, les journalistes avaient été condamnés à un an de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Eric Laurent et Catherine Graciet ont été arrêtés en flagrant délit le 27 août 2015 à la sortie d’un palace parisien, en possession de deux enveloppes contenant chacune 40.000 euros en liquide.

Devant l’avocat du Royaume, Hichan Naciri, ils ont signé un « contrat manuscrit » dans lequel ils s’engageaient à ne plus enquêter sur le Maroc en échange de cet acompte et du versement d’une somme globale de 2 millions d’euros.

Les deux journalistes avaient exigé 3 millions en échange de la non publication d’un livre qu’ils qualifiaient de « dévastateur ».