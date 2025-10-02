Condamnation en appel de deux journalistes français Graciet et Laurent pour tentative de change au Roi du Maroc
Les deux journalistes français Catherine Graciet et Eric Laurent ont été respectivement condamné en appel, ce jeudi 2 octobre, à des peines de dix et douze mois de prison avec sursis, pour tentative de chantage du Roi Mohammed VI en échange de la non-publication d’un livre.
La cour d’appel de Paris a condamné également les deux journalistes à 5.000 euros d’amende chacun. En première instance, les journalistes avaient été condamnés à un an de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Eric Laurent et Catherine Graciet ont été arrêtés en flagrant délit le 27 août 2015 à la sortie d’un palace parisien, en possession de deux enveloppes contenant chacune 40.000 euros en liquide.
Devant l’avocat du Royaume, Hichan Naciri, ils ont signé un « contrat manuscrit » dans lequel ils s’engageaient à ne plus enquêter sur le Maroc en échange de cet acompte et du versement d’une somme globale de 2 millions d’euros.
Les deux journalistes avaient exigé 3 millions en échange de la non publication d’un livre qu’ils qualifiaient de « dévastateur ».