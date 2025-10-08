« Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup » : l’Italien Airton Cozzolino remporte le titre

L’Italien Airton Cozzolino a remporté la 15e édition du Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup, à l’issue de la finale disputée mercredi à Foum Labouir à Dakhla.

L’Italien s’est adjugé le titre aux dépens du Brésilien Pedro Matos sur le score de 12.87 à 10.70.

La troisième place est revenue à l’autre Brésilien Sebastian Ribeiro qui s’est imposé face à l’Australien James Carew quatrième par 14.97 à 13.50.

Dans une déclaration à la MAP, Airton Cozzolino a exprimé sa joie après cette victoire « incroyable », se disant heureux de retrouver le goût du triomphe .

Le kitesurfeur italien a également mis en avant le soutien constant dont il a bénéficié à l’occasion de chacune de ses participations à cette compétition, rappelant qu’il était enfin parvenu, grâce à cette victoire, à réaliser un objectif qu’il poursuivait depuis trois ans.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers son coach marocain, dont l’accompagnement a joué un rôle essentiel dans la réalisation de cet exploit, soulignant que ce succès n’aurait pas été possible sans lui.

De son côté, le Brésilien Pedro Matos s’est dit fier de sa performance, après avoir donné le meilleur de lui-même malgré les conditions difficiles.

Côté marocain, les riders Ali El Bakkali et Khafi Souleimane ont réalisé une performance remarquable en atteignant les quarts de finale suite à des duels très serrés face à des champions internationaux.

Ali El Bakkali s’est incliné de justesse face à Pedro Matos (10:27 contre 12:27), tandis que Khafi Souleimane, révélation de cette édition qui, malgré une longue absence, a signé un retour impressionnant, a perdu de peu contre Sebastian Ribeiro (11.17 contre 14.97).

Cette 15e édition du Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a réuni les 40 meilleurs champions du monde issus de 14 pays.

Elle confirme une fois de plus le rôle de Perle du sud marocain en tant que destination sportive mondiale de premier plan, symbole de passion, d’excellence et de rencontres entre les meilleurs athlètes de la discipline.