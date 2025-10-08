Trump annonce un plan de paix avec le Hamas, première étape vers la stabilité

Le 9 octobre 2025, le président américain Donald J. Trump a annoncé l’accord de la première phase d’un plan de paix entre Israël et le Hamas, prévoyant la libération de tous les otages et un retrait israélien partiel de Gaza, sous médiation de l’Égypte, du Qatar et de la Turquie.

La signature de cet accord est prévue ce jeudi 9 octobre 2025 à 12h00 heure d’Israël, en présence des représentants des États-Unis, de l’Égypte, du Qatar et de la Turquie, désignés comme garants de son application. Les délégations du Hamas, d’Israël, des États-Unis, de l’Égypte, de la Turquie et du Qatar s’étaient réunies la veille, mercredi 8 octobre, à Sharm el-Cheikh en Égypte afin de conclure les négociations.

La première étape du plan prévoit la libération immédiate de tous les otages israéliens du Hamas, vivants ou morts, en échange de la libération par Israël de 30 à 50 prisonniers pour chaque otage israélien, en commençant par les enfants, les femmes et les personnes âgées. Israël promet de se retirer des zones habitées de Gaza jusqu’à une ligne convenue, mais reste présent le long du corridor Philadelphie à la frontière avec l’Égypte. Un cessez-le-feu total sera mis en place pendant six semaines, avec une augmentation de l’aide humanitaire pour permettre le retour des déplacés.

Le Hamas a publié un communiqué saluant l’accord, affirmant : « Après des négociations sérieuses et responsables menées par le mouvement et les factions de la résistance palestinienne sur la proposition du président Trump à Charm el-Cheikh pour mettre fin à la guerre d’extermination contre le peuple palestinien, le Hamas annonce un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, assurer le retrait de l’occupation, permettre l’entrée de l’aide humanitaire et l’échange de prisonniers. » Il a aussi exhorté Trump et les pays garants à « obliger le gouvernement d’occupation à mettre en oeuvre intégralement l’accord » et salué la résistance du peuple palestinien, « les sacrifices de notre peuple ne seront pas vains », a-t-il dit, réaffirmant son engagement pour « la liberté, l’indépendance et l’autodétermination ».

Avant cette annonce, le président Trump a reçu un message de son secrétaire d’État Marco Rubio lui indiquant que l’accord était sur le point d’être conclu et qu’il pourrait avoir besoin de lui au Moyen-Orient pour le sceller. Après l’annonce de Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a posté un tweet : « Un grand jour pour Israël. Demain, je réunirai le gouvernement pour approuver l’accord et rapatrier tous nos chers otages. Je remercie les soldats héroïques de Tsahal et toutes les forces de sécurité, grâce au courage et au sacrifice desquels nous sommes parvenus à ce jour. Je remercie du fond du cœur le président Trump et son équipe pour leur mobilisation en vue de cette mission sacrée : la libération de nos otages. Avec l’aide du Tout-Puissant, nous continuerons ensemble à atteindre tous nos objectifs et à consolider la paix avec nos voisins. »

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est félicité de l’annonce d’un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, sur la base de la proposition du président américain. Il a salué la diplomatie américaine, qatarie, égyptienne et turque, et a décrit cette avancée comme une « percée désespérément nécessaire ». Guterres a appelé toutes les parties à respecter pleinement les termes, en insistant sur une libération digne des otages, un cessez-le-feu permanent, la fin des combats et l’entrée immédiate et sans entrave d’aide humanitaire et de biens commerciaux pour mettre fin à la souffrance. L’ONU promet d’aider à la mise en oeuvre, en renforçant l’assistance et la reconstruction, et appelle à profiter de cette occasion pour une voie politique crédible vers la fin de l’occupation, la reconnaissance du droit à l’autodétermination palestinienne et une solution à deux États, où Israéliens et Palestiniens vivent en paix et en sécurité. « Les enjeux n’ont jamais été aussi importants », a-t-il terminé.