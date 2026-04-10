Cessez-le-feu USA-Iran : la France appelle à des négociations « les plus inclusives possibles »

Cet appel est intervenu lors d’un entretien entre le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Noël Barrot et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar.

Selon une déclaration du porte-parole du Quai d’Orsay, M. Barrot a « salué le rôle du Pakistan dans l’annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran » et «appelé à des négociations les plus inclusives possibles et qui permettent de régler de manière durable les menaces émanant de l’Iran sur les plans nucléaire, balistique et régional ». « Les deux ministres ont souligné le caractère crucial de l’inclusion du Liban dans les termes du cessez-le-feu pour la pérennité de ce dernier », ajoute le porte-parole.

Des représentants des États-Unis et de l’Iran doivent se retrouver à partir de ce vendredi à Islamabad pour tenter de dessiner une paix durable. Les deux protagonistes ont chacun une liste de propositions. La proposition américaine, qui compterait 15 points, insiste sur l’uranium enrichi iranien, les missiles balistiques, l’allègement des sanctions et la réouverture du détroit d’Ormuz. Celle de l’Iran en 10 points exige le contrôle du détroit, avec péage pour les navires le franchissant, la fin des opérations militaires dans l’ensemble de la région et la levée des sanctions.