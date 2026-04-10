Maroc/Chambre des représentants : ouverture de la deuxième session de la 5ème année législative

La reprise des travaux de l’institution législative coïncide avec une conjoncture internationale marquée par les crises et leurs répercussions géopolitiques et économiques, a fait observer M. Talbi El Alami, relevant que la spécificité du modèle marocain s’affirme sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI qui conduit le Maroc sur la voie du progrès et de la stabilité.

M. Talbi El Alami a affirmé que le positionnement du Royaume sur la scène internationale se trouve conforté par la résilience de l’économie marocaine, adossée à des indicateurs économiques et sociaux positifs, ainsi que par les positions crédibles et claires du Royaume dans le cadre de la diplomatie Royale sage.

En ce qui concerne l’intégrité territoriale du Royaume, M. Talbi El Alami a passé en revue les acquis réalisés sous la conduite du Souverain concernant la question du Sahara marocain, saluant le soutien exprimé par plusieurs capitales mondiales et blocs régionaux au plan d’autonomie dans le sillage de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies.

« Ce tournant décisif dans le traitement de ce conflit par la communauté internationale marque une étape cruciale de notre histoire nationale », a-t-il enchaîné.

Dans ce contexte, M. Talbi El Alami a mis l’accent sur la nécessité de maintenir la vigilance diplomatique parlementaire, de défendre les intérêts supérieurs du Royaume et de consolider la dynamique de l’après 31 octobre 2025, conformément à la vision tracée par Sa Majesté le Roi dans Son Discours adressé à la Nation à cette même date.

Sur le plan législatif, le président de la Chambre des représentants a indiqué que la session actuelle sera riche en productions, avec un programme de travail comprenant 39 projets de lois, dont 23 concernent les accords internationaux, outre des textes relatifs au parachèvement des réformes, à la modernisation de l’État et à l’organisation et la mise à niveau de plusieurs professions.

En ce qui concerne le contrôle, M. Talbi El Alami a précisé que 2.481 questions (865 orales et 1.616 écrites) ont été adressées au gouvernement durant la période entre les deux sessions, appelant les organes de la chambre à redoubler d’efforts pour accélérer les travaux de contrôle et engager des débats porteurs de décisions qui reflètent le degré de maturité de la démocratie institutionnelle.

« Si ces acquis sont une source de fierté, ils nous imposent également d’importantes responsabilités, notamment celle de poursuivre la mobilisation interne, de renforcer la production et de faire en sorte que nos travaux et nos efforts produisent des effets positifs au bénéfice de la Nation et du citoyen, tout en consolidant la confiance dans l’action publique et les institutions », a-t-il conclu.