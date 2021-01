Campagne agricole 2020-2021 au Maroc: L’essentiel du communiqué du ministère de l’Agriculture

– La réserve des barrages à usage agricole cumule 5,48 milliards de m3 (taux de remplissage de 41%) contre 6,23 milliards de m3 la campagne précédente à la même date. Le taux de remplissage des barrages alimentant les périmètres irrigués s’est amélioré à 99% au Loukkos, 62% au Gharb, 36% au Moulouya, 32% à Souss-Massa, 28% au Haouz, 21% au Tadla et Ouarzazate, 17% au Tafilalet et 13% au Doukkala.

– Le retour des pluies a contribué à l’accélération du rythme des travaux du sol, des emblavements et des ventes des intrants agricoles, notamment les semences et les engrais de fond.

– Les pluies importantes et généralisées enregistrées durant la 1ère décade de janvier 2021 (83 mm en moyenne), accompagnées d’une baisse significative des températures, ont été favorables au tallage des semis précoces des céréales. La superficie totale emblavée à date, toutes cultures annuelles d’automne confondues, totalise 4,76 millions de Ha dont 9% en irrigué, dominées par les céréales (86%), les fourrages (10%) et les légumineuses (4%).

– La superficie semée en céréales d’automne au 8 janvier 2021 s’élève à 4,1 millions de Ha et devrait atteindre 4,3 millions de Ha à la fin de la période des semis. Cette superficie est constituée à 44% de blé tendre, 34% d’orge et 22% de blé dur.

– Les cultures céréalières mises en place se développent dans de bonnes conditions et leur évolution pendant les stades futurs dépendra des précipitations des semaines et mois à venir et des entretiens apportés par les agriculteurs.

– Les cultures fourragères s’étalent sur une superficie de 500.000 Ha, dont 35% en irrigué, contre 480.000 Ha la campagne précédente à la même date, soit une hausse de 4%. Les principales espèces fourragères cultivées sont l’orge fourragère (27%), la luzerne (21%), l’avoine (17%), le Bersim (13%), la féverole (9%), les mélanges fourragers (4%) et autres (9%).

– Les légumineuses occupent environ 168.000 Ha, dont 6% en irrigué, contre 171.000 Ha la campagne précédente à la même date, soit une baisse de 2%. Les principales espèces cultivées sont les Fèves (57%), les Petits pois (20%), Lentilles (20%), Féverole (11%) et autres (3%). – La superficie semée en betterave à sucre est de 45.910 Ha, contre 55.350 Ha réalisés durant la campagne précédente. Pour la canne à sucre, la superficie en place s’élève à près de 12.423 Ha dont 1.737 Ha plantés en automne 2020. La superficie récoltable est estimée à 10.523 Ha (8311 Ha/Gharb & 2212 Ha/Loukkos).

– Pour les cultures maraîchères d’automne, la superficie réalisée au 31 décembre 2020 est de 100.900 Ha, soit un taux de réalisation de 96 % du programme arrêté.

– La superficie programmée en cultures maraichères d’hiver est d’environ 85.000 Ha. Les principales espèces sont: la pomme de terre (38% de la superficie programmée), oignon 21%, pastèque et melon 11,5%, carotte et navet 6%, légumineuses en vert 5% et la tomate 3%.

– La situation sanitaire du cheptel national est satisfaisante dans l’ensemble des régions du Royaume et ce, grâce au suivi sanitaire continu de l’état du cheptel et aux différentes campagnes de vaccinations menées par les services vétérinaires relevant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et les vétérinaires sanitaires mandatés, contre les maladies animales contagieuses et celles à incidence économique, ainsi qu’aux efforts déployés par les professionnels du secteur de l’élevage.

– Pour l’état des parcours, les dernières précipitations et chutes de neige laissent présager une production fourragère importante qui contribuera à la couverture des besoins du cheptel national.

– Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a pris toutes les dispositions nécessaires et les mesures requises permettant d’assurer la disponibilité des intrants agricoles, l’encadrement des agriculteurs et la mobilisation de tous les acteurs du secteur pour le bon déroulement et la réussite de l’actuelle campagne agricole.