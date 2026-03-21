Amicaux U23 : le Maroc et la Côte d’Ivoire s’affrontent les 26 et 30 Mars 2026

Ces deux rencontres auront lieu au Complexe Mohammed VI de Football à 20h00, souligne la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans un communiqué.
Ces deux matchs servent de préparation pour les Nationaux aux prochaines échéances. Un autre match amical programmé face la sélection saoudienne a été annulé, ajoute la FRMF.
Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués pour cette double confrontation:
Omar Achouitar – Vitesse (NED)
Yusuf Akhamrich – Bristol Rovers (ENG)
Ayman Arguigue – Villarreal CF (SPA)
Adam Aznou – Everton (ENG)
Yanis Benchaouch – AS Monaco (FRA)
Ilias Boumassoudi – BVV Den Bosch (NED)
Naim Byar – Wydad Casablanca (MAR)
Amine Chabane – Amiens (FRA)
Mouad Dahak – Raja Casablanca (MAR)
Elyess Dao – RSC Anderlecht (BEL)
Jones El Abdellaoui – Celta Vigo (SPA)
Aymean El Hani – Ajax Amsterdam (NED)
Ali El Houary – Mirandés (SPA)
Younes Elbahraoui – Kawkab Marrakech (MAR)
Houssam Essadak – UTS Touarga (MAR)
Youssef Hamdaoui – Royal Antwerp FC (BEL)
Mohammed Kebdani – AS FAR (MAR)
Yassine Khalifi – Charleroi FC (BEL)
Youssef Lekhdim Enriquez – Deportivo Alavés (SPA)
Ali Maamar – RSC Anderlecht (BEL)
Ilyass Mahsoubi – RS Berkane (MAR)
Taha Majni – UTS Touarga (MAR)
Abdelhakim Mesbahi – AS FAR (MAR)
Saad El Haddad – Pineto (ITA)
Adam Tahaui – Vitesse (NED)
Anas Tajaouart – RSC Anderlecht (BEL)
Fouad Zahouani – UTS Touarga (MAR).