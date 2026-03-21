Ligue 1 (27è journée) : le PSG corrige Nice (0-4) et reprend les commandes

Longtemps accrochés par des Niçois disciplinés, les Parisiens ont fait la différence juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Nuno Mendes (42è), après une main sanctionnée dans la surface.

Au retour des vestiaires, les hommes de Luis Enrique ont rapidement fait le break par Désiré Doué (49è), avant de dérouler en fin de rencontre. Dro Fernández a inscrit le troisième but (81è), puis Warren Zaïre-Emery a scellé le succès parisien (85è).

Dominateur dans le jeu et plus tranchant offensivement, le PSG a progressivement étouffé une équipe niçoise dépassée après la pause.

Grâce à ce succès net, le club de la capitale reprend les commandes du championnat avec un total de 60 points, après avoir été provisoirement désarçonné la veille par le RC Lens. Les Sang et Or s’étaient emparés de la première place (59 pts) vendredi à la faveur de leur large victoire face à Angers (5-1), mettant la pression sur les Parisiens avant leur déplacement à Nice.

Le PSG, même privé de plusieurs éléments importants, dont son latéral droit marocain Achraf Hakimi pour cumule de cartons jaunes, réagit ainsi immédiatement et récupère son fauteuil de leader, tout en conservant un avantage potentiel dans la course au titre puisqu’il compte encore un match en retard à disputer face à Nantes.

Ce succès convaincant permet également au PSG de préparer dans les meilleures conditions son quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool FC. Solides et appliqués malgré les absences, les Parisiens ont affiché des garanties collectives intéressantes à quelques jours de ce rendez-vous européen majeur.

Nice, de son côté, reste en difficulté (15è/27 pts) après une prestation insuffisante face à un adversaire certes supérieur.

– Vendredi

RC Lens – Angers SCO 5 – 1

– Samedi

Toulouse FC – FC Lorient 1 – 0

AJ Auxerre – Stade Brestois 3 – 0

OGC Nice – Paris Saint-Germain 0 – 4

– Dimanche

Olympique Lyonnais – AS Monaco

Stade Rennais – FC Metz

Paris FC – Le Havre AC

FC Nantes – RC Strasbourg

Olympique Marseille – LOSC Lille