Conflit au Moyen-Orient : Berlin facilite temporairement les exportations d’équipements militaires vers les pays du Golfe

Selon la même source, cette mesure, qui concerne également l’Ukraine, porte sur des équipements destinés à la défense aérienne et navale.

La ministre fédérale de l’Économie, Katherina Reiche, a déclaré que les attaques indiscriminées de l’Iran contre les États du Golfe entraînent un besoin urgent en équipements de défense, en particulier dans le domaine de la défense aérienne.

Les pays concernés par cette autorisation comprennent l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman, précise le ministère, ajoutant que les exportations autorisées portent également sur des mesures de protection contre les mines sous-marines et leur neutralisation.