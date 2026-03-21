Conflit au Moyen-Orient : Berlin facilite temporairement les exportations d’équipements militaires vers les pays du Golfe

Le gouvernement allemand a décidé d’assouplir temporairement les règles encadrant l’exportation de certains équipements militaires de défense à destination de plusieurs pays du Golfe dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

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La ministre fédérale de l’Économie, Katherina Reiche
Une « licence générale », valable pour une durée de six mois, est entrée en vigueur, permettant aux exportateurs de bénéficier de procédures d’approbation plus rapides sans dépôt préalable de demande auprès de l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (Bafa), a indiqué le ministère fédéral de l’Économie.

Selon la même source, cette mesure, qui concerne également l’Ukraine, porte sur des équipements destinés à la défense aérienne et navale.

La ministre fédérale de l’Économie, Katherina Reiche, a déclaré que les attaques indiscriminées de l’Iran contre les États du Golfe entraînent un besoin urgent en équipements de défense, en particulier dans le domaine de la défense aérienne.

Les pays concernés par cette autorisation comprennent l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman, précise le ministère, ajoutant que les exportations autorisées portent également sur des mesures de protection contre les mines sous-marines et leur neutralisation.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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