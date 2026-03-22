La Chine a mis en service sa première turbine à gaz de classe F de 550 mégawatts, une avancée stratégique pour renforcer la flexibilité de son système électrique et accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables, a annoncé samedi le groupe public China Huadian Corporation.

La Chine Lance sa Première Turbine à Gaz de 550 MW pour Renforcer son Réseau Électrique

Installée dans le cadre du projet gazier de Tongnan, à Chongqing (sud-ouest), l’unité a validé 168 heures de fonctionnement continu à pleine charge, franchissant une étape clé vers une exploitation commerciale dans un réseau en pleine recomposition.

Le projet, doté d’une capacité totale d’environ 1,1 million de kilowatts, s’impose d’emblée comme une référence nationale. À plein régime, il devrait générer près de 2,1 milliards de kilowattheures par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 1,75 million de foyers.

L’enjeu dépasse la seule production. Le site permettra d’économiser près de 200.000 tonnes de charbon standard chaque année et de réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ 860.000 tonnes, tout en limitant presque entièrement les rejets de dioxyde de soufre et de particules fines.

Beijing accélère sur un levier bien identifié : le gaz naturel comme énergie tampon. Plus propre et surtout plus réactif, il absorbe les à-coups d’un réseau de plus en plus alimenté par des sources intermittentes, solaire et éolien en tête.

L’atout est technique, mais décisif : ces turbines peuvent atteindre leur pleine capacité en près d’une heure, soit cinq fois plus vite qu’une centrale à charbon. De quoi lisser les pics de demande et stabiliser les réseaux sous tension.

Le gaz ne se substitue pas frontalement au charbon, il s’y superpose. Une énergie d’appoint, flexible, appelée à sécuriser la transition sans la brusquer.

En toile de fond, la Chine affine son équilibre énergétique : pic des émissions attendu avant 2030, neutralité carbone visée à l’horizon 2060, et une part des énergies non fossiles appelée à grimper autour de 25 % d’ici la fin de la décennie.