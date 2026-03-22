Trump menace de frapper les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d’Ormuz d’ici 48h

« Si l’Iran n’ouvre pas totalement, sans aucune menace, le détroit d’Ormuz dans les 48 heures à compter de cet instant précis, les États-Unis d’Amérique frapperont et anéantiront ses différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

L’armée américaine a affirmé samedi avoir « réduit » la capacité de l’Iran à menacer la navigation dans le détroit d’Ormuz en détruisant une importante installation souterraine dans le détroit abritant notamment des missiles de croisière.

Avec ce bombardement, « la capacité de l’Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et aux alentours est, de ce fait, réduite, et nous n’arrêterons pas de poursuivre ces cibles », a déclaré l’amiral Brad Cooper, à la tête du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans une vidéo publiée sur la plateforme X.

Vendredi, le président américain a annoncé que les Etats-Unis sont « sur le point » d’atteindre leurs objectifs en Iran, indiquant que Washington envisage de « réduire graduellement » les opérations militaires contre le régime iranien. D’autre part, le chef de l’exécutif américain a souligné que « le détroit d’Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres pays qui l’empruntent ».

Le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, en représailles aux attaques des Etats-Unis et d’Israël contre Téhéran depuis le 28 février, est à l’origine d’une grave crise du commerce international, et plus particulièrement de celui des hydrocarbures, poussant leurs prix à la hausse à travers le monde.