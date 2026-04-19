152e AG de l’UIP : Élection de la Roumaine Anda Filip nouvelle secrétaire générale de l’Union

Mme Filip a été élue lors des travaux de la 152e Assemblée générale de l’UIP au terme d’un vote à bulletin secret du Conseil directeur, le plus haut organe décisionnel de l’Union. La responsable roumaine succèdera au Camerounais, Martin Chungong, dont le troisième et dernier mandat prend fin le 30 juin 2026, date à laquelle elle prendra ses fonctions pour un mandat de quatre ans, renouvelable deux fois.

Anda Filip, qui était en lice avec quatre autres candidates, dont trois femmes, a recueilli 72% des voix lors du premier tour du scrutin, auquel ont participé 321 parlementaires représentant 126 pays, dont le Maroc.

La nouvelle responsable dispose de plus de vingt ans d’expérience au sein de l’UIP, où elle a occupé, depuis 2011, le poste de directrice des Parlements membres et des Relations extérieures, après avoir été observateur permanent de l’UIP auprès des Nations unies à New York (2003-2011). Elle a une longue une expérience diplomatique au sein du ministère roumain des Affaires étrangères. Elle y avait occupé les postes d’ambassadrice, de représentante permanente auprès des Organisations internationales à Genève, ainsi que de conseillère à la mission diplomatique à Washington puis de porte-parole du ministère.

Le poste de secrétaire général de l’UIP est la plus haute fonction exécutive de l’Organisation, qui confère à son titulaire les missions de supervision et de gestion du secrétariat général, basé à Genève, ainsi que la présentation des rapports des instances dirigeantes de l’Union.

Une importante délégation parlementaire, conduite par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed ould Errachid, prend part à la 152e Assemblée générale de l’UIP, dont les travaux seront clôturés ce dimanche à Istanbul.