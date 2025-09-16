Visite de Trump au Royaume-Uni, Windsor sous haute surveillance

Mardi, à Windsor, une petite ville située à l’ouest de Londres sur la rive sud de la Tamise, les services de sécurité britanniques étaient à pied d’œuvre, apportant les dernières retouches au vaste dispositif sécuritaire déployé à l’occasion de la visite d’État que le président américain Donald Trump entame le jour même au Royaume-Uni.

Selon les médias, le dispositif mis en place est le plus important depuis la cérémonie de couronnement du roi Charles le 6 mai 2023. Rien ne sera laissé au hasard lors du déplacement du chef de l’exécutif américain, qui séjournera dans cette ville, connue principalement pour abriter le château de Windsor, une résidence officielle de la famille royale britannique.

Des moyens technologiques de pointe seront déployés pour garantir la sécurité durant les trois jours que durera la visite présidentielle : deuxième visite d’État du président américain en terre britannique, après celle de 2019 durant laquelle il a été somptueusement reçu par la reine Elizabeth II.

« La présence policière sera renforcée et chaque plan a été élaboré en collaboration avec les services secrets », a indiqué le sergent Dan Hatfield, commandant des armes à feu opérationnelles.

Il a précisé que les habitants de Windsor, près de 32.000, et les visiteurs sont habitués à une présence policière importante, y compris des policiers armés.

Cependant, les effectifs seront renforcés pour la visite d’État du président américain, a-t-il dit, relevant qu’ »une parfaite coordination » est observée avec les Américains pour assurer la sécurité lors du déplacement présidentiel.

De grandes sections de la Tamise, en particulier celles bordant le château de Windsor, seront soumises à des mesures spéciales, selon les services de sécurité, cités par les médias.

« Nos équipes sont hautement qualifiées et nous sommes prêts à faire face à tout ce qui pourrait se produire sur ou autour du fleuve », a indiqué le sergent Lyn Smith, chef de l’unité des opérations maritimes conjointes entre les forces de la vallée de la Tamise et du Hampshire.

« L’unité de soutien maritime effectuera des patrouilles à haute visibilité, des recherches spécialisées dans et autour de la zone, et collaborera avec nos partenaires de l’Agence pour l’environnement afin de garantir la sécurité de l’événement », a-t-elle ajouté.

L’espace aérien au-dessus de la ville sera également restreint pendant la durée de la visite, et des mesures de contrôle seront prises à l’aide de drones et d’hélicoptères de la police.