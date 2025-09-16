Le 2è Forum Mondial des Femmes pour la Paix, les 19 et 20 septembre à Essaouira

La 2è édition du Forum Mondial des Femmes pour la Paix, un rendez-vous international de dialogue interculturel, se tiendra les 19 et 20 septembre à Essaouira.

Porté par l’association « Les Guerrières de la Paix », un mouvement de femmes juives et musulmanes pour la paix, la justice et l’égalité, cet événement rassemblera plus de 300 participantes venues des quatre coins du globe pour débattre et échanger sur les moyens de contribuer à la construction d’un monde plus juste et pacifique.

« Partout où la guerre et la haine avancent, des femmes se lèvent et portent une autre voix : celle du courage, de la justice et de la paix. À Essaouira, leurs voix s’uniront pour affirmer que la paix n’est pas une utopie, mais une conquête vivante et déterminée, une construction quotidienne fondée sur la reconnaissance mutuelle, la quête de justice et de libération collective », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Soutenu par l’Alliance des civilisations des Nations Unies, le Forum bénéficie d’une reconnaissance internationale et résonnera comme un cri d’urgence pour la Paix et la dignité des peuples dans un monde en feu, ont-ils précisé.

Au programme figurent des tables rondes, des projections de documentaires, des témoignages et des ateliers jeunesse, avec la participation de figures internationales de la paix, dont des militantes, des artistes, des chercheuses et des élues, entre autres.

La rencontre sera également marquée par la création de l’Alliance Internationale des Femmes pour la Paix et par l’ouverture à Essaouira d’un bureau permanent des « Guerrières de la Paix », dédié au dialogue interculturel et à la solidarité féministe.

« Dans un contexte mondial marqué par les conflits et les tensions, la 2è édition du Forum Mondial des Femmes pour la Paix entend mettre en lumière le rôle central des femmes et de la société civile dans la promotion de la paix », conclut le communiqué.