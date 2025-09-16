Maroc/Rwanda: signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération en matière de gestion des établissements pénitentiaires

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et le Commissariat général des Services correctionnels du Rwanda ont procédé, mardi à Rabat, à la signature d’un mémorandum d’entente portant notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de gestion des établissements pénitentiaires.

Signé par le délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, et le Commissaire général des Services correctionnels du Rwanda, Evariste Murenzi, ce mémorandum vise à consolider la coopération dans le domaine de gestion des pénitenciers, notamment de la catégorie des détenus dangereux, outre l’échange des meilleures expériences liées à la gouvernance de ces établissements et à la qualification des prisonniers pour une meilleure insertion post-carcérale au sein de la société.

S’exprimant à cette occasion, M. Tamek a indiqué que la signature de ce mémorandum d’entente constitue une e tape importante dans le partenariat bilatéral, ouvrant la voie a un e change fe cond d’expe riences, de savoir-faire et de bonnes pratiques pour une modernisation avance e des syste mes pe nitentiaires des deux pays et une re insertion sociale plus efficace des détenus.

Saluant la dynamique et le progrès que connaît le Rwanda, pays ami, dans divers domaines, le délégué général a fait observer que ce partenariat permettra de renforcer la bonne gouvernance au sein des établissements pénitentiaires et correctionnels des deux pays, à la faveur de la formation et du renforcement des capacite s du personnel pe nitentiaire, notamment dans la gestion des de tenus dangereux, et de l’ame lioration des techniques d’intervention se curitaire en milieu carce ral, tout en balisant la voie a une coope ration technique renforce e, au be ne fice des deux administrations.

Plusieurs occasions se sont offertes aux administrations des deux pays pour échanger dans un cadre multilate ral, notamment a travers les re unions et les confe rences organisées par l’African Correctional Services Association (ACSA) et l’International Corrections and Prisons Association (ICPA), a-t-il rappelé.

De son côté, M. Murenzi a salué la coopération bilatérale entre la République du Rwanda et le Royaume du Maroc dans le cadre des conventions de partenariat stratégiques conclues en octobre 2016 à kigali, notant que la signature dudit mémorandum d’entente vient couronner cette coopération solide entre les deux pays.

Il a, à cet égard, affirmé que sa visite officielle actuelle dans le Royaume, notamment à la DGAPR, reflète l’engagement constant de son pays à approfondir ses relations distinguées avec le Maroc.

La signature de ce mémorandum d’entente constitue un levier à même de favoriser l’échange d’expertises et des meilleurs pratiques en matière de gestion des prisons, dans l’optique de promouvoir les capacités institutionnelles et les programmes de réinsertion, a-t-il ajouté, se disant convaincu que de nouvelles pistes seront explorées pour élargir la coopération bilatérale à d’autres domaines.