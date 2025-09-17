Gaza : plus de 100 Palestiniens tués depuis l’aube dans des attaques de l’armée israélienne

Le bilan des victimes dans la bande de Gaza atteint ainsi 64.964 morts, dont la plupart sont des enfants et des femmes, outre 165.312 blessés, depuis le début de la guerre menée par l’armée israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023, ont indiqué les mêmes sources, citées par l’agence de presse palestinienne « WAFA ».

La ville de Gaza en particulier, qui compte des centaines de milliers d’habitants, vit des jours sanglants en raison des bombardements incessants et de la destruction systématique des tours d’habitation et des bâtiments, forçant les citoyens à se déplacer vers le centre et le sud de la bande, a signalé Samah Hamad, présidente de la cellule gouvernementale palestinienne pour les interventions d’urgence, citée par WAFA.

Mme Hamad a souligné la gravité de la situation humanitaire des citoyens qui souhaitent fuir la ville de Gaza vers le sud, en particulier les enfants hospitalisés dans les unités de soins intensifs.