Port de Laâyoune : regain remarquable de l’activité de pêche des petits pélagiques durant la période estivale 2025

Ce redressement résulte d’une politique sectorielle rigoureuse et durable, menée par le Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime, et saluée par l’ensemble des professionnels du secteur.

Après une année 2024 en demi-teinte, cette progression significative a redynamisé le port de Laâyoune, qui connaît des débarquements importants de sardine au niveau national. Cette évolution s’explique principalement par des mesures telles que l’instauration de périodes de repos biologique en janvier et février derniers, et la fermeture ciblée de zones maritimes abritant des juvéniles.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué des Pêches Maritimes de Laâyoune, Mohammed Nafia, a souligné que ces mesures ont contribué indubitablement à garantir la durabilité des ressources halieutiques, y compris celles des petits pélagiques, sur la base de données scientifiques fournies par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) et appliquées en concertation étroite avec les professionnels du secteur.

À ces efforts s’ajoute un renforcement du contrôle des activités de pêche, rendu possible grâce à la consolidation des moyens humains et logistiques des Délégations régionales, a souligné M. Nafia, expliquant que cela a permis un suivi rigoureux des navires de pêche via VMS, ainsi qu’un contrôle accru des débarquements au niveau des quais et dans les unités industrielles.

Par ailleurs, les conditions environnementales, météorologiques et hydrologiques particulièrement favorables ont soutenu cette dynamique positive, contribuant à augmenter les débarquements au niveau du port de Laâyoune, a-t-il poursuivi.

Le responsable a toutefois rappelé que la pérennité de cette tendance haussière reste tributaire du respect strict des lois et règlements en vigueur, ainsi que de la stabilité des conditions environnementales, insistant sur l’importance de maintenir des pratiques de pêche durables pour assurer le renouvellement des stocks.

Ce regain d’activité a également eu des retombées concrètes sur les plans économique, social et industriel aux échelles locale, régionale et nationale, a-t-il noté.

Sur le plan économique, plus de 116.000 tonnes de petits pélagiques, pour une valeur dépassant les 422 millions de dirhams, ont été débarquées entre le début de l’année et la mi-septembre 2025, a précisé M. Nafia.

Cette relance a permis d’alimenter en matière première les unités de valorisation des produits de la pêche à Laâyoune ainsi que celles d’autres régions, en assurant l’approvisionnement des marchés nationaux en sardines. Elle a également stimulé d’autres segments de la filière, notamment le transport des produits de la mer et le secteur du mareyage, a-t-il ajouté.

Sur le plan social, la stratégie adoptée par le Département de la Pêche maritime a contribué à la création d’emplois, aussi bien en mer, avec plus de 125 senneurs actuellement en activité au port de Laâyoune, qu’à terre, à travers la relance d’un ensemble d’activités annexes liées, directement ou indirectement, aux activités de débarquement, de traitement et de valorisation.

À la faveur d’une gestion méticuleuse des ressources marines, d’une coordination efficace entre les différents acteurs du secteur et d’une dynamique économique et sociale en pleine expansion, le port de Laâyoune se distingue par des performances remarquables, tant en termes de valeur que de volume de débarquements des produits de la mer.