Maroc/Tourisme : après un été dynamique, le secteur en quête de durabilité

À en croire les récents chiffres du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le Royaume a franchi un cap symbolique en accueillant 13,5 millions de visiteurs à fin août dernier, marquant une progression remarquable de 15% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette performance s’inscrit dans une tendance haussière qui se confirme mois après mois, témoignant de l’attractivité croissante de la destination Maroc sur l’échiquier touristique international.

Ainsi, l’été écoulé restera dans les annales comme une saison particulièrement faste, avec pas moins de 4,6 millions de touristes recensés entre juillet et août, soit une augmentation de 6% comparativement à la même période en 2024.

Cette saison a été notamment marquée par un fort retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui ont atteint 3 millions de personnes entre juillet et août, soit 13% de plus que l’été 2024. Une évolution qui confirme l’attachement indéfectible de cette communauté au pays et son rôle déterminant dans la dynamique touristique nationale.

Derrière ces chiffres record se cachent des milliers d’histoires : celles des familles marocaines résidant à l’étranger qui retrouvent leurs racines, des vacanciers européens séduits par la douceur du climat atlantique, ou encore des aventuriers en quête d’authenticité dans les régions du Sud du Royaume.

Pour la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le bilan de la saison estivale est extrêmement positif, marqué par des chiffres record sur la période de juin à août.

S’agissant des perspectives pour l’automne et la fin d’année, le secteur devrait réaliser d’excellentes performances, cette période correspondant à la haute saison pour le Maroc, a souligné Mme Ammor dans une déclaration à la MAP.

Et de faire savoir : « Nous avons sécurisé le nombre de sièges nécessaires afin de répondre à cette demande croissante ».

En ce qui concerne les perspectives à plus long terme, la ministre a exprimé son optimisme quant à l’avenir du secteur, indiquant que l’année devrait se clôturer sur des résultats record et que 2025 s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle.

Feuille de route 2023-2026 : une vision structurée pour un tourisme d’avenir durable

Le succès de cette belle saison ne saurait être attribué au hasard. Il s’appuie, en effet, sur une feuille de route ambitieuse du tourisme 2023-2026, dotée de plus de 6 milliards de dirhams et articulée autour de trois grands axes.

Le premier vise à diversifier l’offre touristique en s’appuyant non plus sur les destinations seules, mais sur neuf filières thématiques complémentaires : balnéaire, courts séjours urbains, circuits culturels, tourisme d’affaires, randonnée, sports de glisse, aventures dans le désert, tourisme balnéaire en bord de mer et découverte nature pour les Marocains eux-mêmes.

À cela s’ajoutent cinq filières transversales valorisant le patrimoine immatériel (gastronomie locale, hébergements alternatifs, festivals et événements culturels, artisanat traditionnel et tourisme durable).

Le second axe met l’accent sur les leviers de compétitivité essentiels, à savoir stimuler le transport aérien, diversifier les canaux de promotion, encourager les investissements dans l’animation touristique, consolider l’offre hôtelière, renforcer la formation des professionnels, et améliorer le pilotage du secteur grâce à un observatoire renforcé, davantage orienté vers les données.

En outre, la réussite de cette feuille de route repose sur trois conditions clés, formant son troisième axe : une gouvernance renforcée avec une commission interministérielle de haut niveau et des relais régionaux, une organisation modernisée pour suivre et animer les projets à l’échelle nationale, et une stratégie de financement combinant fonds publics et privés via des partenariats public-privé (PPP).

Parmi les leviers majeurs, l’amélioration de l’accessibilité aérienne joue également un rôle clé pour l’été et les saisons à venir. Dans ce cadre, Royal Air Maroc (RAM) a densifié son réseau en lançant de nouvelles liaisons directes entre Marrakech et plusieurs grandes villes européennes, telles que Lyon, Toulouse ou Nantes, tout en augmentant les fréquences sur Marseille et Bruxelles afin de prolonger la saison touristique.

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a lui aussi joué sa carte avec la campagne « Light In Action », qui a permis de lancer une quarantaine de nouvelles lignes ou reconduites aériennes.

En parallèle, la stratégie « Aéroports 2030 » de l’Office National Des Aéroports (ONDA) a commencé à améliorer le parcours des voyageurs, notamment grâce à la suppression des contrôles à l’entrée des aéroports Mohammed V et bientôt Marrakech, rendant les transits plus fluides.

Pour la période post-estivale, l’ONMT mise sur des campagnes ciblées telles que « Shining Fès » et « Rising Ouarzazate », valorisant le riche patrimoine culturel de ces villes afin d’attirer les visiteurs en arrière-saison, grâce à des partenariats avec des médias internationaux.

À cette dynamique s’ajoutent d’autres initiatives, comme la convention « Maroc, Terre de Football » conclue entre la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et l’ONMT, qui capitalisent sur la popularité de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 pour maintenir un fort flux touristique jusqu’à la fin de l’année.

Cadre réglementaire : cap sur la qualité et l’excellence

Afin d’accompagner cette croissance et rassurer une clientèle exigeante, le Maroc a engagé une modernisation profonde de son cadre réglementaire. Cinq arrêtés complétant la loi 80-14 ont été publiés en juin au Bulletin Officiel révolutionnant le secteur de l’hébergement touristique.

La mesure la plus symbolique est l’extension du système de classement en étoiles à tous les types d’établissements, y compris les maisons d’hôtes, les riads et les kasbahs, harmonisant ainsi l’offre avec les standards internationaux.

L’innovation majeure réside dans l’introduction de visites mystère menées par des auditeurs spécialisés, qui évalueront la qualité de service selon des grilles pouvant compter jusqu’à 800 critères. La classification ne sera plus définitive mais dynamique, réévaluée tous les 5 à 7 ans, incitant les établissements à maintenir durablement leur niveau d’excellence.

Une nouveauté notable : la création des Résidences Immobilières Adossées (RIA), une catégorie pour les hôtels 5 étoiles et de luxe, permettant une gestion plus flexible de villas attenantes et répondant ainsi à une demande en hébergements plus exclusifs.

Au-delà des chiffres et des dispositifs, ce qui ressort de cette saison, c’est l’énergie collective pour faire du tourisme au Maroc une expérience d’exception.

Fort de ces résultats, le Royaume entre désormais dans une phase cruciale de consolidation, avec l’objectif de garder ce cap, assurer une croissance stable et jeter les bases d’une transformation qui devrait s’inscrire bien au-delà de 2026.

Le Maroc prouve ainsi qu’il est capable de concilier performance économique et ambition durable, pour rester une destination touristique incontournable.