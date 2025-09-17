« Dakhla, une invitation à découvrir », un ouvrage qui célèbre la perle du Sud marocain

« Ce livre n’est pas seulement un récit historique de Dakhla, c’est aussi une plongée dans mon histoire personnelle avec cette ville que j’aime tant. Chaque souvenir et chaque récit s’entrelacent avec l’évolution que connaît cette ville. C’est une célébration de son histoire, de sa culture et de son essor. Chaque page invite à découvrir l’âme de cette cité unique et enchanteresse’’, lit-on dans la préface du livre.

La jeune auteure, qui a récemment couronné son parcours académique par un master européen en logistique, souligne dans un entretien à la MAP que l’idée ayant présidé à l’écriture de cet ouvrage émane d’une double impulsion : mémoire intime et volonté de mettre en lumière la beauté de sa ville natale.

Elle a, dans ce sens, expliqué que ce projet a émergé de ses souvenirs d’enfance et de son expérience quotidienne à Dakhla, mais aussi de sa détermination à faire connaître son riche patrimoine historique et culturel.

Publié récemment à Dakhla, ce nouvel ouvrage de 124 pages au format moyen, disponible également en version numérique sur Amazon, est structuré en huit chapitres. L’auteure y aborde successivement les dynamiques de développement dans les provinces du Sud et les mutations tous azimuts à Dakhla.

Elle s’y attarde également sur la mémoire et les racines, son propre vécu, les traditions et le patrimoine, ainsi que sur le rôle de Dakhla comme carrefour culturel et moteur de développement, avant de se pencher sur les chantiers enclenchés dans la ville.

Dans son ouvrage, Mme Agoujil met en avant les projets d’envergure ayant métamorphosé la ville, citant notamment la construction du nouveau port Dakhla Atlantique, l’ouverture d’établissements universitaires et hospitaliers ainsi que le renforcement des liaisons aériennes, autant d’initiatives qui consolident l’ancrage africain et international de la ville.

L’auteure a aussi mis en lumière la richesse culturelle de Dakhla, faisant observer que cette ville a su préserver les us et coutumes ancestraux qui se manifestent à travers l’habillement, l’hospitalité et la vie quotidienne, ce qui confère à cette ville son aspect distinctif.

Selon elle, cet ouvrage n’est que le début d’un parcours d’écriture qu’elle souhaite enrichir, afin de continuer à mettre en valeur le rayonnement de Dakhla, qui se décline en un espace d’inspiration, de renouvellement et d’ouverture.