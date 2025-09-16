Robert Redford, mort d’une légende du cinéma américain

Acteur solaire et réalisateur américain oscarisé, Robert Redford s’est éteint paisiblement mardi matin dans son domicile à l’Utah, dans l’ouest des Etats-Unis, à l’âge de 89 ans.

Figure emblématique et star du cinéma américain, Robert Redford a marqué l’industrie du septième art tant par ses rôles que par son engagement, privilégiant des œuvres à forte portée culturelle qui abordent des thèmes tels que le deuil, la famille, la politique ou les désillusions sociales.

Ce grand artiste, reconnu pour son charisme sur le grand écran, s’était également distingué par son engagement en faveur de la cause environnementale et climatique.

Très attaché au cinéma indépendant, il concrétise en 1981 son plus grand projet, le Sundance Institute. Créé pour former des réalisateurs, ce laboratoire est « une sorte d’antichambre pour jeunes talents », disait Redford. A ses débuts, le lieu accueille d’illustres inconnus, devenus des grands du cinéma d’aujourd’hui. En 1991, Quentin Tarentino y prépare par exemple Réservoir Dogs.

Pour faire connaître ces talents, Robert Redford lance par la suite le Sundance festival, un événement devenu le moteur du cinéma indépendant américain et son rayonnement dans le monde.

Parmi ses oeuvres les plus mémorables figurent « Butch Cassidy and the Sundance Kid » (1969), « Les Hommes du Président » (1976), « Three Days of the Condor » (1975) ou encore « L’Arnaque » avec son acolyte légendaire Paul Newman (1973), qui lui valut une nomination aux Oscars comme acteur.