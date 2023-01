Violence policière: l’Amérique retient son souffle après la diffusion de la vidéo d’un nouveau drame

Une vidéo montrant l’arrestation brutale par cinq policiers noirs d’un Afro-Américain de 29 ans, décédé quelques jours plus tard, a été rendue publique vendredi soir par les autorités de la ville de Memphis (sud), suscitant des inquiétudes sur le risque de manifestations à travers le pays contre la violence policière. Les images montrent les cinq policiers, qui ont été licenciés et inculpés pour meurtre, en train de battre violemment la victime, Tyre Nichos, interpelé pour une infraction routière, en se servant d’un taser et du poivre de Cayenne pour le maîtriser.

Les autorités tout comme la famille de la victime ont lancé des appels au calme avant la diffusion de la vidéo décrite comme “brutale” et “horrifiante”. Avant la diffusion des images de cette bavure, la Maison Blanche a annoncé que le président américain Joe Biden a parlé au téléphone avec la mère et le beau-père de la victime pour faire part directement de ses condoléances pour la mort de Tyre Nichols, ajoutant que le président “a salué le courage et la force de la famille”. Ce drame, survenu début janvier, rappelle l’arrestation fatale de l’Afro-Américain George Floyd, tué sous le genou d’un policier blanc en mai 2020 à Minneapolis. La scène filmée par un témoin avait alors suscité des manifestations aux Etats-Unis et à travers le monde pour condamner le racisme et les violences policières, donnant naissance au mouvement Black Lives Matter. Dans un communiqué, le département américain de la Sécurité intérieure a déclaré coordonner ses efforts avec le gouvernement et les communautés concernées en vue de maintenir la population en sécurité. Deux conseillères de Biden se sont, par ailleurs, entretenues avec les maires de 16 villes américaines à propos des manifestations.