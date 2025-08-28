USA : La FDA approuve des vaccins Covid mis à jour, avec de nouvelles restrictions

La FDA a ainsi autorisé la vaccination pour les personnes âgées de 65 ans et plus, jugées les plus vulnérables face aux formes graves de la Covid-19, tandis que les individus plus jeunes ne seraient éligibles qu’en cas de présence d’au moins une comorbidité les exposant à un risque accru de la maladie.

Les enfants en bonne santé âgés de moins de 18 ans pourraient tout de même se faire vacciner après consultation d’un professionnel de santé. Il s’agit de la politique la plus restrictive du gouvernement fédéral depuis que les vaccins sont disponibles.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, a indiqué, dans un message publié sur la plateforme sociale X, que cette décision visait à mettre fin à l’obligation vaccinale.

« J’ai promis quatre choses, à savoir mettre fin à l’état d’urgence (sanitaire), mettre fin à l’obligation de vaccination contre la Covid, maintenir la disponibilité des vaccins pour les personnes qui le souhaitent, en particulier les personnes vulnérables, et exiger des essais contrôlés par placebo de la part des entreprises », a-t-il écrit.

« Grâce à une série de mesures prises aujourd’hui par la FDA, nous avons atteint ces quatre objectifs », a poursuivi le responsable américain, précisant que les autorisations d’utilisation d’urgence des vaccins contre la Covid sont désormais annulées.

Nombre d’experts de santé publique perçoivent cependant cette mesure comme une étape supplémentaire dans la campagne de M. Kennedy contre certains vaccins, en particulier ceux utilisant la technologie ARN messager, qui constitue pourtant la base de la grande majorité des injections administrées aux États-Unis.

Depuis sa prise de fonctions, Robert F. Kennedy Jr, connu pour être un vaccino-sceptique, a limité l’accès aux vaccins contre la Covid-19 et continué à remettre en question certains aspects du vaccin ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.