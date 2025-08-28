Ce 28 août 2025, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026, réalisé par Zlatan Ibrahimović, a révélé les confrontations de cette édition.

Parmi les affiches, on retrouve Liverpool – Real Madrid, avec le potentiel retour de Trent Alexander-Arnold à Anfield contre son club formateur, ou encore le choc au Camp Nou entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le PSG, champion en titre grâce à ses stars Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, est l’un des favoris avec Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Ce nouveau format a été mis en place la saison dernière et comporte une poule unique. La finale se jouera à la Puskás Aréna de Budapest, un stade de 67 215 places portant le nom de la légende hongroise Ferenc Puskás et qui a accueilli des rencontres de l’Euro 2020.

Pour les clubs français, le PSG sera opposé au Bayern Munich, au FC Barcelone, à l’Atalanta, à Leverkusen, à Tottenham, au Sporting, à Newcastle et à l’Athletic Club Bilbao. L’AS Monaco affrontera Manchester City, le Real Madrid, la Juventus, Brugges, Tottenham, Bodo Glimt, le Galatasaray et le Pafos FC. Enfin, l’OM affrontera Liverpool, le Réal Madrid, l’Atalanta, Brugges, l’Ajax, le Sporting, Newcastle et l’Union Saint Gilloise.