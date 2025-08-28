L’administration américaine compte restreindre la durée de séjour des étudiants et journalistes étrangers

En vertu de ce projet, le gouvernement fixera les périodes d’admission et de prolongation autorisées pour les étudiants étrangers (visas F et J) sur la base de la durée de leurs programmes académiques, « sans dépasser une période de quatre ans ».

Pour les journalistes étrangers (I-Visa), la restriction de séjour proposée est plus poussée en ce sens que la nouvelle réglementation fixera la période d’admission initiale à un « maximum de 240 jours », avec la possibilité d’une prolongation pouvant aller jusqu’à une durée égale, sans pour autant « dépasser la durée de l’activité ou de la mission temporaire ».

Jusqu’ici, les étudiants et les journalistes étrangers étaient admis aux Etats-Unis pour une « période indéterminée » (Duration of Status) et pouvaient rester sur le territoire américain du moment que leurs visas restaient valables et qu’ils étaient inscrits dans une institution académique ou travaillaient pour le compte d’un média étranger.

« Les étudiants étrangers ont profité de la générosité des États-Unis et sont devenus des étudiants « à vie », inscrits en permanence dans des cours d’enseignement supérieur afin de rester dans le pays », lit-on dans un communiqué du département américain de la sécurité intérieure (DHS), initiateur de ce projet.

« La nouvelle réglementation proposée mettrait fin à cet abus une fois pour toutes en limitant la durée pendant laquelle certains titulaires de visa sont autorisés à rester aux États-Unis, allégeant ainsi la charge qui pèse sur le gouvernement fédéral pour superviser convenablement les étudiants étrangers et leurs antécédents ».

Le DHS soutient, en outre, que la réglementation proposée obligerait les étudiants et journalistes étrangers à demander une autorisation de prolongation de séjour auprès des services américains d’immigration (USCIS), ce qui nécessiterait des « évaluations régulières par le DHS ».

Et d’ajouter que cela permettrait au département de la sécurité intérieure d’exercer « une surveillance appropriée » sur les étudiants étrangers et de « réduire le nombre de personnes présentes sur le territoire américain avec un visa ».

Cette proposition avait été initialement présentée durant le premier mandat de Donald Trump en 2020, avant d’être retirée par l’administration Biden en 2021.

Le projet avait provoqué, à l’époque, une levée de bouclier de la part des associations et groupes de journalistes et correspondants étrangers aux Etats-Unis, estimant que telles restrictions de séjour nuiraient considérablement à leur travail et missions.