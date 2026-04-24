UE : le détroit d’Ormuz doit être rouvert « immédiatement »

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Par Atlasinfo

Le détroit d’Ormuz doit être rouvert « immédiatement », sans restrictions ni péage, dans le respect du droit international et de la liberté de navigation, a affirmé, vendredi, le président du Conseil européen Antonio Costa, à l’issue du sommet européen informel à Chypre.

La réouverture du détroit est « vitale pour le monde entier », a souligné M. Costa dans une déclaration à la presse, notant que sous l’égide de la France et en collaboration avec le Royaume-Uni, une coalition de plus de 50 pays prépare une mission de défense multilatérale visant à rétablir la liberté de navigation dans le détroit lorsque les conditions de sécurité nécessaires seront réunies.

Le président du Conseil européen a en outre déploré les conséquences « désastreuses » de la guerre au Moyen-Orient sur les populations, les infrastructures et l’économie mondiale, estimant que « chaque jour qui passe sans solution ne fait qu’aggraver la situation ».

« La situation actuelle souligne clairement à quel point la sécurité de l’Europe est étroitement liée à celle du Moyen-Orient », a-t-il fait observer, insistant sur l’impératif de poursuivre les négociations en cours avec l’Iran afin de trouver une solution durable au conflit et mettre fin à la guerre.

La diplomatie est la seule voie durable à suivre, et l’UE est prête à contribuer à tous les efforts en cours, a-t-il relevé, ajoutant que « toutes les parties doivent désormais s’engager de bonne foi pour parvenir à la paix ».

Par (avec MAP)
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