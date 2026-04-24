Morchidines, terrain, digital: un basculement silencieux

Le champ religieux marocain ne quitte pas le terrain. Il entre dans une phase où le terrain ne suffit plus. À mesure que le numérique et l’intelligence artificielle redéfinissent la circulation des discours, ce sont les conditions de la transmission et de l’autorité qui se transforment en profondeur.

Le modèle marocain d’encadrement religieux repose historiquement sur une logique de proximité. Les morchidines et morchidates y assurent une médiation ancrée dans le terrain, fondée sur l’écoute, l’explication et la continuité de la relation.

Cette présence constitue l’un des fondements de la stabilité du dispositif. Elle inscrit la parole religieuse dans le réel social et lui donne sa crédibilité.

Cet équilibre évolue désormais dans un environnement transformé. La parole religieuse ne se limite plus aux espaces institutionnels identifiables. Elle circule aussi dans des flux numériques marqués par la rapidité, la multiplicité des sources et la concurrence des discours. Ce déplacement ne supprime pas la médiation classique, mais il en modifie les conditions d’exercice. La transmission ne dépend plus uniquement d’un ancrage territorial. Elle s’inscrit aussi dans un espace informationnel instable, où les repères sont moins visibles.

À cette transformation s’ajoute une mutation plus profonde : l’intelligence artificielle générative. L’enjeu n’est plus seulement la diffusion, mais la production accélérée de contenus capables d’imiter les formes de l’autorité sans en garantir la fiabilité.

Le risque n’est plus seulement la concurrence entre discours. Il tient à la difficulté croissante de distinguer les sources, dans un environnement où la vitesse de production et de circulation tend à brouiller les hiérarchies.

Dans ce contexte, le rôle des morchidines ne disparaît pas. Il s’élargit. Acteurs du terrain, ils doivent désormais prolonger leur mission dans un espace où se recompose une part croissante de la réception religieuse. Le défi n’est pas d’abandonner la proximité, mais d’en maintenir l’efficacité dans un milieu transformé.

La réponse ne peut être uniquement technique. Elle est institutionnelle. Former, structurer, encadrer : telles deviennent les conditions pour préserver une parole cohérente dans un environnement saturé de contenus. Le numérique et l’intelligence artificielle ne remplacent pas la médiation ; ils en augmentent le niveau d’exigence.

Le basculement est discret. Il n’en est pas moins décisif. Car dans un monde de flux, l’enjeu n’est plus seulement de transmettre. Il est de maintenir les conditions mêmes de la transmission.