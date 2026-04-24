Google prévoit d’investir 10 milliards de dollars dans la compagnie d’IA Anthropic

Le géant américain de la technologie Google prévoit d’investir 10 milliards de dollars dans la société d’intelligence artificielle Anthropic, renforçant les liens entre deux entreprises à la fois partenaires et rivales dans la course au développement de l’IA, rapportent vendredi les médias.

Cet engagement pourrait être suivi d’un investissement supplémentaire de 30 milliards de dollars si Anthropic atteint ses objectifs de performance, a indiqué l’agence Bloomberg, citant la start-up de la Silicon Valley.

Anthropic est un client majeur des puces et des services cloud de Google, des activités que ce dernier cherche à développer alors que sa principale source de revenus, la publicité liée à la recherche, arrive à maturité, explique la même source.

À cet égard, Bloomberg note que Google Cloud fournira à Anthropic une capacité de calcul de 5 gigawatts au cours des cinq prochaines années, et que plusieurs gigawatts supplémentaires pourraient suivre. Cet accord marque l’extension d’un partenariat annoncé plus tôt ce mois-ci entre Anthropic, Google et Broadcom Inc.

Valorisée à environ 350 milliards de dollars, Anthropic a intensifié ses levées de fonds dans le sillage du succès de son outil d’IA, Claude Code, avec l’obtention récente de 5 milliards de dollars auprès d’Amazon, assortis d’une option d’investissement pouvant atteindre 20 milliards de dollars à l’avenir, indique Bloomberg.

En février dernier, Anthropic avait levé 30 milliards de dollars. Depuis, les investisseurs cherchent à soutenir l’entreprise sur la base d’une valorisation de 800 milliards de dollars, voire davantage.