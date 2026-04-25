La Chine ouvre les contrats à terme sur obligations d’État aux investisseurs étrangers

Les investisseurs étrangers qualifiés sont désormais autorisés à négocier des contrats à terme sur obligations d’État en Chine, exclusivement à des fins de couverture, a annoncé vendredi la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières.

Ce mécanisme permet à Beijing d’élargir la palette d’outils accessibles aux capitaux étrangers tout en gardant la main sur les usages.

Derrière ce mouvement, un objectif précis : rendre les obligations libellées en yuan plus attractives pour les capitaux internationaux.

En offrant des outils plus, les autorités chinoises entendent ancrer des stratégies d’investissement plus stables dans un contexte de volatilité des taux, tout en pariant sur un effet de levier sur l’ensemble du marché obligataire.