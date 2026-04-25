UE: les stocks de kérosène « suffisants » pour la demande actuelle

Les approvisionnements en kérosène de l’Union européenne « demeurent suffisants » pour couvrir la demande actuelle malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient, a annoncé la Direction générale de l’énergie (DG ENER) à la Commission européenne.

Les données déjà collectées montrent que les stocks disponibles et les conditions de marché permettent à ce stade de répondre aux besoins en carburant aérien, a indiqué la DG ENER, à l’issue d’une réunion vendredi des groupes de coordination gaz et pétrole.

La DG ENER a toutefois averti qu’une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, pourrait avoir un impact significatif sur l’approvisionnement dans les semaines ou mois à venir.

Concernant le gaz, le groupe de coordination a jugé que la situation demeurait « globalement préservée », avec des niveaux de stockage légèrement inférieurs aux moyennes observées avant la crise énergétique.

Il a estimé qu’un taux de remplissage de 80% des stocks à la fin de l’été serait suffisant pour garantir l’approvisionnement durant l’hiver prochain, soulignant toutefois que le réapprovisionnement des réserves devait être évalué avec prudence au regard des considérations économiques.

Aucune intervention supplémentaire n’est prévue à ce stade par les Etats membres, selon la même source qui a néanmoins relevé que des mesures de flexibilité réglementaire pourraient être activées en temps utile si l’objectif de stockage fixé par la législation risque de ne pas être atteint.

La Commission européenne a assuré qu’elle continuera d’évaluer l’impact global de la situation au Moyen-Orient en Europe, de soutenir les actions coordonnées nécessaires et de maintenir une communication régulière avec les pays de l’UE, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et les acteurs du marché.