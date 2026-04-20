Trump n’exclut pas une rencontre directe avec les dirigeants iraniens

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Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi qu’il était ouvert à une rencontre directe avec les dirigeants iraniens, à condition qu’une avancée significative dans les négociations en vue d’un accord soit au rendez-vous.

« Je n’ai aucun problème à les rencontrer », a affirmé le Chef de l’exécutif américain dans un entretien accordé au New York Post, soulignant que les États-Unis disposent « de gens très compétents » pour mener ces échanges, mais qu’il reste personnellement disposé à s’impliquer.

Par ailleurs, M. Trump a souligné que toute discussion repose sur une exigence qu’il qualifie de « non négociable », à savoir le renoncement de l’Iran à toute tentative de se doter de l’arme nucléaire.

« Qu’ils se débarrassent de leurs armes nucléaires. C’est très simple (…) Il n’y aura pas d’armes nucléaires », a-t-il insisté.

S’agissant des pourparlers avec l’Iran, Donald Trump a indiqué que les négociateurs américains avaient quitté les États-Unis en direction du Pakistan afin de préparer la reprise des discussions, précisant que la délégation comprend notamment le vice-président JD Vance, l’envoyé spécial Steve Witkoff ainsi que le conseiller Jared Kushner.

Selon M. Trump, ils doivent arriver à Islamabad dans la soirée afin de participer aux préparatifs à ces nouvelles sessions de pourparlers avec l’Iran. « Ils sont en route (…) Ils seront là-bas ce soir, heure d’Islamabad », a-t-il précisé.

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance s’étaient conclus le 12 avril par un échec.

Face au maintien du blocus américain de ses ports, l’Iran avait annoncé samedi reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime par laquelle transite en temps normal un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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