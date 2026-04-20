Trump n’exclut pas une rencontre directe avec les dirigeants iraniens

« Je n’ai aucun problème à les rencontrer », a affirmé le Chef de l’exécutif américain dans un entretien accordé au New York Post, soulignant que les États-Unis disposent « de gens très compétents » pour mener ces échanges, mais qu’il reste personnellement disposé à s’impliquer.

Par ailleurs, M. Trump a souligné que toute discussion repose sur une exigence qu’il qualifie de « non négociable », à savoir le renoncement de l’Iran à toute tentative de se doter de l’arme nucléaire.

« Qu’ils se débarrassent de leurs armes nucléaires. C’est très simple (…) Il n’y aura pas d’armes nucléaires », a-t-il insisté.

S’agissant des pourparlers avec l’Iran, Donald Trump a indiqué que les négociateurs américains avaient quitté les États-Unis en direction du Pakistan afin de préparer la reprise des discussions, précisant que la délégation comprend notamment le vice-président JD Vance, l’envoyé spécial Steve Witkoff ainsi que le conseiller Jared Kushner.

Selon M. Trump, ils doivent arriver à Islamabad dans la soirée afin de participer aux préparatifs à ces nouvelles sessions de pourparlers avec l’Iran. « Ils sont en route (…) Ils seront là-bas ce soir, heure d’Islamabad », a-t-il précisé.

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance s’étaient conclus le 12 avril par un échec.

Face au maintien du blocus américain de ses ports, l’Iran avait annoncé samedi reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime par laquelle transite en temps normal un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.