Trump donne 48 heures à Téhéran pour conclure un accord

Le président américain, Donald Trump, a donné, samedi, 48 heures à Téhéran pour « conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz » avant de « déchaîner les enfers sur eux ».

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Donald Trump a rappelé, dans une publication sur sa plateforme Truth Social, sa menace, déjà reportée à deux reprises, de bombarder les installations énergétiques iraniennes si le pays ne rouvre pas le détroit d’Ormuz.

« Vous vous souvenez quand j’ai donné dix jours à l’Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz. Le temps presse – 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux », a écrit Trump.

Le locataire de la Maison Blanche a menacé à plusieurs reprises de bombarder les installations énergétiques iraniennes.

Il a affirmé que les nouveaux dirigeants iraniens, nommés après les frappes américaines et israéliennes qui ont tué des dizaines de hauts responsables, étaient « plus raisonnables » et disposés à conclure un accord.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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