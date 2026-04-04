Trump donne 48 heures à Téhéran pour conclure un accord

« Vous vous souvenez quand j’ai donné dix jours à l’Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz. Le temps presse – 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux », a écrit Trump.

Le locataire de la Maison Blanche a menacé à plusieurs reprises de bombarder les installations énergétiques iraniennes.

Il a affirmé que les nouveaux dirigeants iraniens, nommés après les frappes américaines et israéliennes qui ont tué des dizaines de hauts responsables, étaient « plus raisonnables » et disposés à conclure un accord.