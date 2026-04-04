Pays-Bas : 3,9 milliards d’euros consacrés à un projet de parc éolien offshore

« L’énergie éolienne en mer est le moteur de la transition énergétique et contribue à un développement durable des Pays-Bas », a souligné la ministre, réaffirmant l »engagement du gouvernement à développer ce secteur.

Situé dans la zone IJmuiden Ver Gamma-B, à plus de 60 kilomètres des côtes néerlandaises, ce parc éolien devrait commencer à produire de l’électricité en 2032, avec une capacité d’un gigawatt, soit l’équivalent de la consommation d’environ un million de foyers, rapportent les médias néerlandais.

Les entreprises intéressées par la construction du parc éolien pourront soumettre leurs offres dans les prochains mois, et le montant des subventions publiques dépendra de l’évolution future des prix de l’électricité : une hausse des prix réduira le soutien public nécessaire, précise-t-on.

L’appel d’offres pour IJmuiden Ver Gamma-B sera mené en parallèle de celui de la zone voisine Gamma-A, qui devrait produire une quantité d’électricité similaire.

Selon les observateurs, la demande d’électricité devrait augmenter aux Pays-Bas dans les années à venir, même si la demande actuelle est inférieure aux prévisions, la décarbonation industrielle ayant progressé plus lentement que prévu.