Solutions innovante et gestion intégrée des ressources en Afrique au programme du Forum WEFE Nexus les 5 et 6 février à Tanger

Organisé par le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 2ème édition du Forum WEFE Nexus se positionne comme une plateforme stratégique de gouvernance multiniveaux rassemblant des dirigeants politiques, des experts et des acteurs clés, nationaux et internationaux. Son ambition : concevoir des solutions innovantes et adaptatives pour relever les défis de la résilience climatique et du développement durable.

Après une première édition axée sur la vision et le dialogue élargi sur les enjeux interconnectés de l’Eau, de l’Energie, de la sécurité alimentaire et des Ecosystèmes (WEFE), ce second colloque compte marquer une transition de la réflexion vers l’action avec la mise en œuvre de projets concrets visant à transformer les idées en résultats tangibles.

De la réflexion et des échanges nourris durant un an sur les défis du changement climatique, de la rareté des ressources et de la transition énergétique, le 2ème Forum WEFE Nexus se concentre sur la mise en œuvre de solutions concrètes à travers des projets structurants et des partenariats stratégiques à l’échelle régionale et internationale que les participants sont invités à découvrir.

L’accent sera mis sur des solutions pragmatiques mobilisant des financements innovants, des collaborations public-privé et des technologies de pointe, afin d’accélérer la transition énergétique, la gestion durable de l’eau, l’agriculture résiliente et l’adaptation climatique.

L’un des temps forts du forum sera la signature d’une convention majeure réunissant plusieurs institutions clés. Cette convention marquera une étape significative dans le renforcement des synergies entre les différentes parties prenantes en faveur du développement durable et de l’aménagement territorial.

L’objectif de la convention est de consolider la collaboration entre les Parties au niveau stratégique et opérationnel en alignement avec les principes de l’approche WEFE Nexus pour tirer parti des synergies intersectorielles, en mettant l’accent sur la promotion de l’énergie renouvelable, l’utilisation judicieuse et efficace de l’eau, le renforcement de la résilience agricole, tout en préservant la biodiversité et les écosystèmes terrestres et aquatiques face au changement climatique au niveau de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette collaboration intégrée vise à favoriser une gestion plus durable et résiliente des ressources en eau, en terres et énergétiques, bénéficiant ainsi tant aux communautés locales qu’à l’environnement.

Autre moment phare du Forum sera la présentation en avant-première de l’avis du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) sur le « Nexus »

Le Forum WEFE Nexus est une plateforme internationale dédiée à la promotion des solutions intégrées pour la gestion de l’eau, de l’énergie, de l’alimentation et des écosystèmes. En réunissant des décideurs, des innovateurs et des parties prenantes,. Il favorise la collaboration et l’échange de connaissances pour stimuler des actions concrètes et durables au service de la résilience climatique et du développement inclusif.

Quels sont les thèmes du Forum ?

Les discussions du Forum se concentreront sur plusieurs thématiques stratégiques, avec un accent particulier sur la mise en action des solutions proposées :

• La gestion intégrée de l’eau : Technologies et politiques visant à répondre à la pénurie d’eau et à assurer une gestion durable des ressources.

• Les énergies renouvelables et la sécurité énergétique : Réalisation de la transition énergétique à travers des solutions d’énergies renouvelables.

• L’agriculture durable et la sécurité alimentaire : Approches innovantes pour une agriculture plus durable et une meilleure gestion des ressources en eau et en énergie.

• La résilience climatique : Solutions basées sur la nature et stratégies d’adaptation au changement climatique.

• Les mécanismes de financement : Introduction de nouveaux modèles de financement pour les projets durables tels que les obligations vertes et les partenariats public-privé.

Cette année, le Forum met à l’honneur l’innovation à travers des solutions technologiques et des projets d’avant-garde. L’agrivoltaïsme, l’hydrogène vert, les technologies de dessalement et les solutions fondées sur la nature seront au cœur des discussions, illustrant des initiatives ayant un impact concret sur la résilience et la durabilité des territoires.

Un temps fort de cette édition sera la cérémonie de remise des prix du Hackathon, récompensant les projets les plus innovants et efficaces pour relever les défis du WEFE Nexus. Ces initiatives incarnent l’esprit du Forum : « transformer les idées en actions durables et impactantes ».

En tant qu’acteur clé de la gouvernance multiniveaux, le Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima joue un rôle central dans la localisation des politiques climatiques et veille à la mise en œuvre des engagements pris au niveau national et international. En accueillant ce Forum, le Conseil met en avant son rôle essentiel dans l’accompagnement des territoires dans leur transition écologique et dans la concrétisation des solutions locales pour un avenir durable.

Qui participe ?

Le Forum WEFE Nexus réunit un large éventail de participants :

• Représentants des gouvernements nationaux et locaux

• Organisations internationales et institutions mondiales

• Leaders du secteur privé dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture

• Chercheurs, universitaires et ONG

• Innovateurs technologiques et startups dans les secteurs de la durabilité et de la résilience climatique

Le programme, prévu sur deux jours d’échanges et d’interventions de personnalités influentes, sera l’occasion de bénéficier des contributions d’institutions comme :

• Le Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Maroc)

• Le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (Maroc)

• Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, (Maroc)

• Le Conseil Économique, Social et Environnemental -CESE (Maroc)

• L’Association des Régions du Maroc (ARM)

• Le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD)

• La Junta de Andalucia

• Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (Sénégal)

• L’UN ESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia)

• Le Conseil Consultatif en Durabilité, Gulf Organisation for Research & Development (GORD) (Qatar)

• Le Global Water Partnership Mediterranean

• Le Centre de Recherche sur l’Eau, Université Hachémite (Jordanie)

• La Water Embassy (France)

• Le Global Council on Sustainable Food Systems (Espagne)

• L’IRESEN (Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles) (Maroc)

• GWP-MED (Global Water Partnership-Mediterranean)

• TYPSA Madrid (Membre du comité scientifique et technique de l’Institut Méditerranean de l’Eau (IME) (Espagne)

• The Earth On Foundation (Inde)

• Le Global Solar Council (Espagne)