Réforme du Code de la famille: le Maroc consacre sa place de “leader” dans le monde musulman ( American Policy Foreign Council)

La réforme du Code de la famille consacre la place du Maroc en tant que “leader” dans le monde musulman en matière de promotion de l’égalité des droits et d’adaptation aux évolutions sociales, économiques et culturelles du pays, a indiqué le vice-président de l’American Foreign Policy Council, Ilan Berman.

“Le Maroc est depuis longtemps un leader dans le monde musulman en termes de modernisation de son contrat social et d’interprétation élargie des droits de ses citoyens”, a indiqué l’expert américain dans une déclaration à la MAP.

M. Berman a rappelé que les nouveaux amendements s’inscrivent dans un long processus de réforme du Code de la famille visant à consolider l’égalité hommes-femmes dans le cadre familial et à se conformer aux dispositions de la Constitution et aux engagements internationaux du Maroc.

“Ce qui est remarquable et profondément significatif c’est la mesure dans laquelle ces derniers efforts de réforme visent à refléter la société dans son ensemble”, a ajouté le vice-président du think tank basé à Washington, saluant l’approche participative adoptée afin que la nouvelle réforme reflète les attentes et les besoins de toutes les composantes de la société marocaine.