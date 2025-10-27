Sahara marocain : Le gouvernement britannique réaffirme son soutien au Plan d’autonomie

Le gouvernement britannique a réaffirmé, lundi, son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit régional créé autour de son intégrité territoriale.

Cette position a été réitérée par la Baronne Chapman of Darlington, ministre britannique du développement, lors d’un débat à la Chambre des Lords, haute chambre du parlement britannique.

« Nous pensons que c’était (NDLR : le Plan d’autonomie) la bonne solution pragmatique, compte tenu de la durée du conflit et de la situation actuelle. Je pense que c’était la bonne décision à prendre », a affirmé la Baronne Chapman, soulignant que le Royaume-Uni demeure « extrêmement proche de nos amis marocains et espérons que cette démarche permettra d’apporter paix et stabilité à la région dans son ensemble ».

La ministre a affirmé qu’en apportant son soutien au Plan d’autonomie, le gouvernement britannique a agi « avec pragmatisme ». « Le Royaume-Uni se comporte avec pragmatisme, comme je l’ai dit, mais aussi conformément à nos engagements envers le Maroc et, surtout, en toute transparence », a-t-elle précisé.

En juin dernier, le Royaume-Uni a acté son soutien au Plan d’autonomie, dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une visite au Maroc de l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, soulignant que le plan d’autonomie est « la base la plus crédible, viable et pragmatique » pour parvenir à une solution définitive au conflit régional autour du Sahara marocain.

