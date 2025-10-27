Le Maroc et l’Espagne renforcent leur coopération face aux effets du changement climatique

Dans ce cadre, la DMN et l’Aemet coordonneront la diffusion d’informations destinées à la navigation aérienne et travailleront à l’intégration du Maroc au système d’alerte aux tempêtes de sable couvrant actuellement l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique du Nord.

S’agissant des prévisions saisonnières, les deux parties développeront un cadre commun pour la diffusion d’analyses climatiques, afin de soutenir la prise de décision dans des secteurs stratégiques comme l’agriculture et la gestion des ressources hydriques, précise la même source.

La communication et la sensibilisation du public constituent également un axe prioritaire de ce partenariat, notamment lors d’événements météorologiques extrêmes susceptibles d’affecter les deux pays.

Cette coopération renforcée permettra d’optimiser l’utilisation des ressources publiques et de consolider le rôle de leadership régional des deux institutions météorologiques, conclut le communiqué.