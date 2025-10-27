 Nasser Bourita s’entretient avec une délégation de l’intergroupe parlementaire italien de « Soutien à l’initiative d’Autonomie au Sahara »

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Ettore Rosato, coordinateur de la délégation et Secrétaire général du Parti Azione, a indiqué que l’objectif de cette visite est de réaffirmer le soutien de son Groupe « au plan d’autonomie pour le Sahara marocain » comme étant une « proposition de paix basée sur le long terme », se disant convaincu qu’une résolution internationale, sous l’égide du Conseil de sécurité de l’ONU, permettra de construire une « paix durable ».

En outre, M. Rosato a tenu à saluer la dynamique de développement que connaissent « les Provinces du Sud du Royaume », ainsi que les potentialités de la région et les infrastructures dont elle dispose dans divers secteurs socio-économiques.

Cette visite, a-t-il dit, qui coïncide avec la commémoration du Royaume du 50ème anniversaire de la Marche Verte, intervient dans le cadre de la célébration de 200 années de relations diplomatiques et amicales entre le Royaume du Maroc et la République d’Italie.

Dans le cadre de cette visite, l’intergroupe parlementaire italien de « Soutien à l’initiative d’Autonomie au Sahara » s’est rendu également dans les Provinces du Sud pour rencontrer les autorités et les élus locaux, ainsi que pour visiter des projets structurants de développement socio-économique de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

La délégation de l’intergroupe parlementaire italien comprend 7 parlementaires de la Chambre des Députés et du Sénat, représentant les partis de la majorité et de l’opposition.