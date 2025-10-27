Alassane Ouattara réélu président de la Côte d’Ivoire pour un nouveau quinquennat (officiel)

Au pouvoir depuis 2011, M. Ouattara, candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a obtenu un score fleuve de 89,77 % des suffrages exprimés au terme du scrutin du 25 octobre, devançant largement, Jean- Louis Billon, membre dissident du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), présenté sous la bannière du Congrès Démocratique (CODE) qui a récolté 3,09% des suffrages, selon le président de la CEI, Coulibaly- Kuibiert Ibrahime.

L’ex-première dame, Ehivet Simone Gbagbo, candidate du Mouvement des Générations Capables (MGC) a obtenu 2,42 % des voix, occupant ainsi la troisième position, a ajouté le président de la CEI.

En 4è position, arrive Ahoua Don Mello, ancien cadre du Parti des Peuples Africains (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, qui s’est présenté en tant que candidat libre, avec 1,97% des suffrages, alors que Henriette Lagou, candidate du Groupement des Partenaires Politiques pour la Paix (GP- Paix), est arrivée au dernier rang, avec 1,15 % des suffrages.

Par ailleurs, le taux de participation à cette élection a atteint 50,10%, a fait savoir M. Coulibaly- Kuibiert.

Conformément aux dispositions du Code Electoral, les résultats définitifs de ce scrutin seront consolidés prochainement par le Conseil Constitutionnel, au terme du délai réservé à des éventuels recours à formuler en cas de contestation de la régularité du scrutin.

Quelque 8.568.456 ont été inscrits sur la liste électorale, alors que ce sont quelque 4.292.474 votants qui se sont orientés aux urnes pour exprimer leurs voix, au niveau de 24.860 bureaux de vote en Côte d’Ivoire et 289 bureaux à l’étranger, selon le président de la CEI.

Un total de 44 mille éléments des Forces de Défense et de Sécurité ont été mobilisés pour la sécurisation du processus électoral sur l’ensemble du territoire ivoirien.