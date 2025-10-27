La France condamne les tirs israéliens ayant visé un détachement de la FINUL

La France a condamné, lundi, les tirs israéliens ayant visé la veille un détachement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

Ces incidents « font suite à ceux observés les 1er, 2 et 11 octobre derniers, lorsque l’armée israélienne avait déjà visé des positions de la FINUL», déplore le Quai d’Orsay dans une déclaration de son porte-parole.

Et d’ajouter que la France rappelle que « la protection des Casques bleus, la sûreté et la sécurité des personnels, des biens et des locaux des Nations unies doivent être assurées, conformément au droit international et à la résolution 1701 du Conseil de Sécurité des Nations unies ».

« La FINUL doit pouvoir pleinement mettre en œuvre son mandat et exercer sa liberté de mouvement », a insisté le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Tout en saluant, « dans ce contexte difficile », « le courage, le professionnalisme et l’engagement continu des personnels de la FINUL », la France « rappelle que le respect du cessez-le-feu du 26 novembre 2024 s’impose à toutes les parties sans exception afin de garantir la sécurité des populations civiles des deux côtés de la Ligne bleue, et appelle Israël à se retirer de l’entièreté du territoire libanais », conclut la déclaration.

