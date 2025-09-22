Reconnaissance de l’Etat de Palestine : Macron propose l’ouverture d’une ambassade de France une fois « les otages libérés » et un « cessez-le-feu établi »

« Je déclare que la France reconnaît aujourd’hui l’Etat de Palestine », a proclamé lundi le président français à l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York (Etats-Unis), dominée par la guerre à Gaza.

Une décision également prise par le Royaume-Uni et le Canada, le Portugal, l’Australie parmi une dizaine d’autres pays.

« Je pourrai décider d’établir une ambassade auprès de l’Etat de Palestine quand les otages seront libérés et qu’un cessez-le-feu aura été établi » entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré le chef de l’Etat.

« Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d’arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l’urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir », a-t-il martelé.

L’Autorité palestinienne a salué l’annonce officielle par le président français, Emmanuel Macron, de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France, la qualifiant de décision « historique et courageuse ».

Le ministère des Affaires étrangères palestinien s’est félicité dans un communiqué « de la reconnaissance par la République amie de France de l’État de Palestine et la considère comme une décision historique et courageuse conforme au droit international et aux résolutions des Nations unies, soutenant ainsi les efforts déployés pour atteindre la paix et mettre en oeuvre la solution à deux États. »