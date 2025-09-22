L’attaquant de PSG Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025

L’attaquant français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a été couronné Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière, lors de la 69è édition de la cérémonie de remises des trophées, lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris.

À 28 ans, Demblélé, vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des champions avec le PSG, devient le huitième français à remporter le trophée et permet ainsi à la France d’égaler le total de Lionel Messi, octuple lauréat à lui seul.

Depuis sa création en 1956, le Ballon d’Or a été remporté à sept reprises par des Français, en l’occurrence Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

« C’est un moment exceptionnel ! Je suis fier de tout ce que j’ai accompli dans ma carrière. Nous avons fait une année incroyable au cours de laquelle on a gagné beaucoup de trophées », a déclaré Dembélé.

Le Français a devancé l’Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Vitinha (PSG), alors que l’international marocain Achraf Hakimi (PSG) a été classé en 6è position.

Pour sa part, la portier des Lions de l’Atlas, Yacine Bounou a occupé la 5è place dans le classement des meilleurs gardiens de but au monde. Le titre de l’année 2025 est revenu à l’Italien Gianluigi Donnarumma, qui a quitté le PSG pour Manchester City durant le dernier mercato estival.

Dans le palmarès du Ballon d’or de meilleur joueur au monde, l’Argentin Lionel Messi, avec huit récompenses, reste l’homme le plus titré de l’histoire du Ballon d’Or. Il avait remporté son premier trophée en 2009 et, après quatre éditions consécutives jusqu’en 2012, avait ajouté cinq autres sacres entre 2015 et 2023. La France et l’Argentine sont en tête des nations les plus couronnées du ballon d’or avec huit sacres, devant l’Allemagne, le Portugal et les Pays-Bas qui comptent sept lauréats chacun.