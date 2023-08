Présidentielle au Gabon: la campagne électorale officiellement lancée

Ainsi, le président du CGE, Michel Stéphane Bounda a rappelé les règles de cette étape primordiale au scrutin du 26 août.

“C’est le lieu pour moi de rappeler à l’ensemble des acteurs politiques que la campagne électorale qui s’ouvre ce vendredi 11 août pour s’achever le vendredi 25 août à 24h00 est fondamentalement un moment d’échanges et de confrontation des idées entre les candidats sur la vision qu’ils ont respectivement de l’avenir de notre pays”, a-t-il dit.

Aussi, il a invité les candidats à s’attacher au respect des engagements vis-à-vis de la Constitution et du Code électoral qui déterminent et gouvernent l’ensemble des processus électoraux au Gabon en s’appuyant sur “nos valeurs, us et coutumes traditionnels et cultuels consacrant l’esprit de concertation, de tolérance et d’apaisement en toute circonstance”.

La ligne de départ de cette présidentielle compte définitivement 19 candidats.

Le chef de la République, Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession, a choisi la commune d’Owendo, dans le Grand Libreville, pour lancer sa campagne.

“Je suis prêt, comme jamais, à aller au combat pour gagner la bataille du changement pour le bien-être du Gabon”, avait-il déclaré.

Selon le calendrier du CGE, la campagne ouverte ce vendredi ne concerne que le tour unique de l’élection du président de la République.

Elle sera suivie, le mercredi 16 août, par l’ouverture de la campagne pour le tour unique des élections des députés à l’Assemblée nationale et pour le tour unique des élections des membres des conseils municipaux et des membres des conseils départementaux.