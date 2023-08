Les Etats Unis mobilisent plus d’un milliard de dollars pour extraire le carbone de l’air

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a indiqué que ces projets contribueront à “prouver le potentiel” de la technologie d’extraction du carbone. Elle a décrit la technologie comme “des aspirateurs géants qui peuvent aspirer des décennies d’ancienne pollution au carbone directement du ciel”, qui peuvent ensuite être enfouis sous terre ou utilisés dans les matériaux de construction, les produits agricoles ou le carburant.

Granholm a affirmé que les deux projets devraient éliminer chaque année plus de 2 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’atmosphère, ce qui équivaut à retirer près de 500.000 voitures à essence de la route. Elle a également déclaré que les projets devraient créer 4.800 emplois.

Le financement fédéral bénéficiera aux projets South Texas DAC Hub et Project Cyprus. La responsable US a en outre souligné que les deux projets prévoient la construction de centres régionaux qui relieront le captage du carbone à son traitement et à son stockage.

Les fonds proviennent d’un programme de 3,5 milliards de dollars pour les hubs régionaux visant à capter et à éliminer le carbone de l’air qui a été adopté en vertu de la loi bipartite sur les infrastructures.