Année culturelle Qatar Maroc 2024 : Marrakech accueille le Qatar Africa Business Forum 2024

Forum de premier plan rassemblant des figures influentes et des organisations importantes, le Qatar Africa Business Forum 2024 constitue une plate-forme cruciale pour le dialogue et la collaboration entre l’Afrique et le Qatar ainsi que d’autres partenaires du Moyen-Orient et au-delà.

L’objectif du forum sera d’accélérer la coopération Sud-Sud à travers des projets communs axés sur l’intelligence artificielle, l’innovation technologique et la durabilité, d’explorer le rôle de l’Afrique dans l’économie mondiale, avec des débats centrés sur l’agriculture, l’urbanisation intelligente et les énergies renouvelables et enfin de préparer les infrastructures sportives et économiques pour 2030, en s’appuyant sur les expériences du Qatar dans l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Le Forum sera présidé par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Coté qatari, c’est Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Présidente de Years of Culture qui a désigné le Maroc, partenaire culturelle pour l’année 2024, qui honorera l’assistance de sa présence.

Le Qatar Africa Business Forum 2024 entre ainsi dans le cadre de l’Année culturelle Qatar Maroc 2024 et témoigne une fois de plus de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples et les deux Chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

De grandes personnalités seront au rendez-vous comme Lauren Dreyer, Vice-Présidente de Starlink Business Operations chez SpaceX, Roy Swan, Responsable de l’équipe Mission Investments de la Fondation Ford, Teresa Clarke, Présidente et CEO de Africa.com ou encore Ozwald Boateng, Designer renommé et entrepreneur et Idris Elba, acteur et homme d’affaires international.

Ce forum rassemblera 350 dirigeants éminents des secteurs privé et public, représentant divers intérêts essentiels pour façonner l’avenir de l’Afrique. Cette année, le forum explorera le pouvoir transformateur de l’intelligence artificielle sous le thème « Investir dans l’IA pour la croissance de demain ».

Des délégués de haut niveau se pencheront sur les innovations révolutionnaires et le leadership éclairé, ouvrant de nouvelles voies pour des partenariats fructueux. Ensemble, ils examineront comment l’IA peut libérer le potentiel économique de l’Afrique, favoriser le développement durable et améliorer les communautés à travers le continent.

Le Qatar Africa Business Forum 2024 se veut ainsi être un catalyseur pour une nouvelle ère de coopération, où des investissements visionnaires stimulent l’expansion économique tout en donnant la priorité à la régénération de la planète.